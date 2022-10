Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini imita Sophia Loren, il popolo del web si rivolta: “Ha preso tutti in giro”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Mussolini dopo aver imitato la zia Sophia Loren sul palco di Tale e Quale Show è finita al centro di una grossa polemica. Numerose le critiche ricevute sui social.

Alessandra Mussolini è una delle protagoniste di Tale e Quale Show, ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. E proprio negli ultimi giorni la celebre soubrette si è trovata coinvolta in una grossa polemica dopo aver provato a rifiutare l’esibizione che gli era stata assegnata. Quanto accaduto ha provocato la reazione del pubblico che sui social è intervenuto scagliandosi contro la concorrente. Ma esattamente, per quale motivo?

Alessandra Mussolini imita Sophia Loren a Tale e Quale Show

Una particolare esibizione era stata assegnata ad Alessandra Mussolini la scorsa settimana. Quale? L’imitazione della celebre e amatissima zia Sophia Loren. Proprio nel corso dei giorni scorsi l’ex Parlamentare si è lamentata sui social ma anche in televisione per la scelta fatta dagli autori dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Alessandra Mussolini ha provato anche a rifiutare l’esibizione lasciando le prove durante la settimana e chiedendo al conduttore di poter effettuare un cambiamento. Richiesta rifiutata da Conti che ha colto l’occasione per ricordarle che in passato si era già esibita imitando la zia Sophia Loren in uno dei programmi condotti dalla D’Urso.

La rivelazione della Mussolini

Dopo qualche giorno di dubbi ed incertezze Alessandra Mussolini alla fine ha deciso di accettare la proposta degli autori e proprio nel corso della puntata andata in onda venerdì è salita sul palco imitando Sophia Loren. Nel corso dello stesso appuntamento la Mussolini ha poi rivelato che a convincerla a cambiare idea è stata proprio la zia che le avrebbe detto di non rinunciare a questa particolare occasione.

La reazione del mondo dei social

Quanto accaduto però non sembrerebbe essere piaciuto al pubblico che sui social è intervenuto scagliandosi contro l’ex politica. Nello specifico c’è stato chi l’ha accusata di aver fatto tanto rumore per nulla e poi ancora chi ha precisato che l’intenzione della Mussolini era proprio quella di far parlare di se per tutta la settimana. Poi ancora un utente ha scritto “Tutta la settimana e lei mercoledì sui social diceva che aveva abbandonato e che chiedeva un altro personaggio…ma perché devono prenderci in giro?”. Accuse abbastanza dure quelle rivolte alla donna da parte degli utenti. La Mussolini però al momento non sembrerebbe aver ancora risposto, ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.