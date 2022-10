Gf vip, Elenoire offende Nikita “Porta iella”, Loredana Bertè, fuori di sè, interviene

0 SHARES Condividi Tweet

Elenoire Ferruzzi interviene su Nikita e l’accusa di portare Iella. Dopo l’eliminazione interviene Loredana Bertè.

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande fratello vip, come ben sappiamo. Dopo la sua eliminazione, è intervenuta sui social la cantante Loredana Bertè che ha tirato in ballo la sorella Mia Martini. Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.

Elenoire Ferruzzi, la sua eliminazione dal reality di Canale 5

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal reality nella puntata del 27 ottobre. Alfonso Signorini e la produzione del programma, hanno organizzato l’eliminazione della Ferruzzi, dopo aver messo in atto degli atteggiamenti e aver pronunciato delle frasi davvero irripetibili nei riguardi della sua ex coinquilina Nikita Pelizon.

La vippona accusa Nikita di portare iella

Nello specifico, nei giorni scorsi l’ex vippona aveva messo in atto un atteggiamento aggressivo e vessatorio. La Ferruzzi avrebbe detto che Nikita porta il malocchio all’interno della casa. Tutto è avvenuto nel momento in cui Daniele Dal Moro si è scottato con l’acqua bollente ed a quel punto la Ferruzzi avrebbe detto che la colpa era proprio di Nikita. “Amore, si è bruciato perchè quella li è una porta iella”. A questo si è aggiunto un altro comportamento davvero irrispettoso e che ha fatto infuriare tutti. Al passaggio di Nikita, Elenoire avrebbe sputato. Il Gf non ha squalificato la vippona, cosa che ha fatto infuriare tutti quanti, ma ha imbastito un televoto flash per far si che fosse il pubblico a decidere. Ovviamente i telespettatori non hanno potuto non votare per l’eliminazione della Vippona che ha subito lasciato la casa.

Loredana Bertè interviene sulla questione e cita la sorella



Nelle ore successive è intervenuta sui social Loredana Bertè, che ha citato la sorella Mia Martini che per tanti anni ha dovuto fare i conti con questo tipo di malelingue. La Bertè si è scagliata contro la Ferruzzi. “Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano altre di “porta sfiga è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Grazie ad Alfonso Signorini per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata. Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere. Impariamo a usarle di conseguenza.” Queste le parole della cantante.