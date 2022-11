Jonathan e Aurora Ramazzotti, lo scambio di dediche commuove il web

0 SHARES Condividi Tweet

Jonathan Kashanian nel corso delle scorse ore ha condiviso sui social una particolare fotografia in compagnia di Aurora Ramazzotti alla quale ha dedicato delle bellissime parole.

E’ la storia di una grande e sincera amicizia quella che lega la bellissima Aurora Ramazzotti al noto ex gieffino Jonathan Kashanian. Proprio quest’ultimo nelle scorse ore ha condiviso sui social un particolare post che ha commosso tutti i suoi followers. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il post social di Jonathan Kashanian per Aurora Ramazzotti

Quello appena trascorso è stato l’ultimo weekend di ottobre. Un weekend speciale che Aurora Ramazzotti, figlia del noto artista Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker, ha trascorso in compagnia di alcuni cari amici come ad esempio Jonathan Kashanian. Proprio quest’ultimo ha condiviso su Instagram una fotografia molto bella e allo stesso tempo molto intima. Nella foto in questione è possibile vedere l’ex gieffino baciare il pancino della bella Aurora. Un gesto sicuramente molto bello ma anche molto intimo dietro al quale si nasconde il grande affetto e il legame che unisce Kashanian e la bellissima Aurora.

Le parole scritte dall’ex gieffino e la risposta della figlia di Eros e Michelle

La fotografia, già così molto bella e intima, è stata poi accompagnata da poche parole ma ricche di tanto affetto. Dopo aver scritto “Tanta dolcezza in questa domenica autunnale” e dopo aver detto che le donne in attesa hanno in viso una luce molto speciale ecco che Jonathan ha poi concluso affermando “Tvb Auri. Con te sempre risate sincere, di cuore“. Poco dopo alle parole scritte da Jonathan si sono aggiunte quelle della bella Aurora che con la sua solita ironia che la contraddistingue ha risposto affermando “In realtà era il mio travestimento da zucca di Halloween, ti voglio bene tanto!”.

La grande amicizia che lega Aurora Ramazzotti e Jonathan Kashanian

Quella che lega la bella Aurora e Jonathan è una bellissima amicizia. I due in diverse occasioni sono apparsi insieme sui social. A testimoniare questa grande amicizia anche la presenza dell’ex gieffino al gender reveal party ovvero la festa organizzata per Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza dall’amica Sara Daniele. Evento nel corso del quale i due futuri genitori, circondati dall’affetto degli amici più cari e dei parenti più intimi, hanno anche scoperto il sesso del loro bambino che sarà proprio un maschietto.