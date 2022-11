Jessica Morlacchi nella bufera: “Ringrazia Memo Remigi per la pubblicità”, e lei reagisce a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Jessica Morlacchi nel corso delle scorse ore si è trovata a dover rispondere alle accuse ricevute da alcuni haters sui social. Parole dure alle quali l’artista ha risposto senza alcun timore utilizzando parole dure.

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare di Jessica Morlacchi e Memo Remigi, e di quanto accaduto durante una delle puntate di Oggi è un altro giorno ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Serena Bortone. Molti sono stati coloro che hanno mostrato la propria solidarietà nei confronti della cantante ma allo stesso tempo vi è stato anche chi ha colto l’occasione per scagliarsi contro quest’ultima. E proprio a tali persone la Morlacchi si è rivolta in modo abbastanza duro tramite i social.

Attacco social degli haters contro Jessica Morlacchi

Tutti conoscono Memo Remigi, celebre artista italiano finito nel corso delle ultime settimane al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il motivo? Il noto cantante nel corso di una delle puntate di Oggi è un altro giorno sembrerebbe aver poggiato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi. Una vicenda questa che ha fatto e continua a far discutere ancora molto, tanto che l’artista è stato addirittura allontanato dalla trasmissione sopracitata. Molti sono stati i telespettatori e i fan che si sono schierati dalla parte della Morlacchi condannando quindi il gesto fatto da Remigi. Ma allo stesso tempo vi è anche stato chi si è scagliato contro la cantante accusandola di aver colto l’occasione per avere un po’ di notorietà.

Le parole degli haters e la risposta dell’artista

Tanti e abbastanza duri sono stati nello specifico i commenti ricevuti sui social da Jessica Morlacchi. Vi è stato ad esempio chi le ha scritto “Ringrazia Memo Remigi per la pubblicità, prima non ti conosceva nessuno”. Parole molto dure alle quali l’utente ha poi aggiunto che la Morlacchi sarà ricordata da molti come colei che ha “sporcato l’immagine di un uomo“. Vi è stato inoltre chi ha consigliato all’artista di difendere Memo Remigi accusandola inoltre di fare la parte della molestata solamente perchè la questione è diventata ormai pubblica.

La risposta di Jessica Morlacchi alle accuse ricevute

Come ha risposto a tali parole la Morlacchi? L’artista ha scritto un post abbastanza duro sui social affermando di aver ricevuto molti messaggi di questo tipo. A queste persone la Morlacchi si è poi rivolta affermando di essere abbastanza dispiaciuta e precisando che occorre fare una distinzione tra confidenza verbale e altro. “Le mani vanno tenute in tasca” ha scritto la Morlacchi che ha poi dedicato a tutti coloro che le hanno rivolto delle accuse un gesto molto particolare ovvero il famoso dito medio.