GF Vip, Sonia Bruganelli al veleno contro gli autori, il suo post spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli nel corso delle scorse ore ha condiviso sui social un post in risposta alle parole scritte dal GF Vip, parole che hanno spiazzato un po’ tutti i suoi followers.

In attesa della nuova puntata del GF Vip andata in onda nella serata di ieri, lunedì 31 ottobre 2022, la produzione del reality ha pensato bene di pubblicare sui social una particolare fotografia. Proprio questa fotografia ha però provocato la reazione di una delle opinioniste ovvero Sonia Bruganelli che a sua volta è intervenuta sui social esprimendo il suo pensiero. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il post social condiviso dal Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip non mancano mai i colpi di scena. Prima della messa in onda della puntata di ieri sera gli autori hanno condiviso una particolare fotografia in cui protagoniste erano Orietta Berti, Carmen Russo e Giulia Salemi . Le tre donne erano messe in posa e l’intento era quello di invitare il pubblico a seguire la nuova puntata. Ad essere assente nella fotografia era Sonia Bruganelli che dopo essersi resa conto della questione è subito intervenuta rispondendo sui social.

Il commento di Sonia Bruganelli

Ma, come ha commentato il tutto Sonia Bruganelli? L’opinionista del noto reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha di preciso risposto affermando “Comunque non sono ancora andata in vacanza, eh”. Parole quindi molto semplici ma attraverso le quali la moglie di Paolo Bonolis ha fatto notare di non aver gradito di essere stata esclusa dalla fotografia di gruppo.

Quando Sonia Bruganelli sarà assente dal GF Vip?

La celebre opinionista del Grande Fratello Vip già diverse puntate fa aveva lasciato intendere che nel corso delle puntate successive si sarebbe allontanata dalla trasmissione. Ma ad intervenire ancora una volta sulla questione era stato anche ThePipol affermando che la Bruganelli probabilmente mancherà dallo studio del famoso reality show per due o tre puntate circa durante il periodo di Natale. Il motivo? Il non riuscire a stare lontano dalla sua famiglia e nello specifico dai figli. Uno di questi ovvero Davide gioca a Trieste. Prima di prendere qualsiasi impegno lavorativo ecco che la Bruganelli, sempre stando a quanto rivelato da ThePipol, sembrerebbe aver messo in chiaro il fatto di non voler stare lontana dai suoi figli. Al posto della Bruganelli quindi, probabilmente, arriverà qualche altro o qualche altra. Al momento infatti non sembrerebbe essere ancora chiaro se si tratterà di una sostituta oppure di un sostituto. Per scoprire chi prenderà il posto della celebre opinionista bisognerà attendere ancora un po’.