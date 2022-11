Ballando, Lorenzo Biagiarelli ad Antonella Clerici: “La giuria con me è più severa che con altri” e poi cita Gabriel Garko

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli parla del programma Ballando con le stelle a E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice cita Gabriel Garko, uno dei preferiti e candidati alla vittoria.

Lorenzo Biagiarelli è uno chef oltre che il compagno di Selvaggia Lucarelli. Abbiamo avuto modo di conoscerlo meglio in questi anni, perché presenza fissa del programma E’ sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Da poche settimane è uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle. La sua partecipazione al programma è stata parecchio discussa, per il fatto che proprio la sua compagna, fa parte della giuria. E’ intervenuto anche il Codacons, chiedendo l’allontanamento della Lucarelli dal programma, almeno per questa edizione. Ad ogni modo, Lorenzo e Selvaggia continuano a condividere anche questa esperienza lavorativa. Nelle scorse ore, Antonella Clerici ha avuto modo di parlare con Lorenzo. Quest’ultimo si è lasciato andare ad una dichiarazione davvero piuttosto chiara, nel corso della puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno. Ma cosa ha riferito?

Antonella Clerici commenta la puntata di Ballando con le stelle con Lorenzo Biagiarelli

Antonella Clerici anche nei giorni scorsi ha condotto una puntata di E’ sempre mezzogiorno. Come era già accaduto nelle scorse puntate, Antonella nel corso della puntata andata in onda ieri, ha commentato il suo ospite fisso Lorenzo Biagiarelli, in seguito all’esibizione dello scorso sabato sera a Ballando con le stelle. Nel corso della puntata di sabato, lo chef si è esibito e pare che la sua coreografia non fosse proprio semplice.

L’esibizione dello scorso sabato, le parole dello chef

La conduttrice ha voluto però fargli i complimenti, dicendo che avere la sua velocità dei passi, memorizzare tutto in pochi giorni ed esibirsi in una diretta di un sabato sera su Rai 1 di certo non è una cosa semplice. Lorenzo ha confermato che l’esibizione dello scorso sabato non è stata facile e che anche lui non pensava di poter prendere i voti che poi effettivamente ha preso. La conduttrice ha poi chiesto quali fossero le sue sensazioni sul programma, dopo qualche puntata.

Le parole di Lorenzo Biagiarelli, poi la classifica con Gabriel Garko

“Sto puntando alla sopravvivenza, visti tutti gli infortuni che stanno capitando“, ha confermato Lorenzo che non vuole in nessun modo essere protagonista di nessun incidente. Antonella poi ha stilato una classifica di coloro che a parer suo sono i concorrenti più abili e quelli che tra tutti meriterebbero di vincere il programma. Tra questi c’e Gabriel Garko, Ema Stockholma, Enrico Montesano, Alessandro Egger e poi Lorenzo Biagiarelli.