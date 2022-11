Memo Remigi, Enrica Bonaccorti lo difende: “Non merita questo linciaggio”

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi in questi giorni è finito al centro della polemica e della bufera, dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, sembra proprio che in molti siano intervenuti per dare la propria opinione al riguardo e scagliarsi contro il cantante. In sua difesa però, in queste ore è scesa una nota conduttrice, ovvero Enrica Bonaccorti. “Andrò in tv per difenderlo”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice, scesa in difesa di Memo che è stato anche cacciato dalla Rai.

“Di sicuro è un brutto gesto, ma lasciargli questo marchio a 84 anni”, ha aggiunto la conduttrice. Poi la confessione che ha lasciato tutti senza parole, ovvero il fatto che anche lei in passato ha dovuto fare i conti con questo atteggiamento, raccontando che le è capitato la stessa cosa, quando due attori una volta al teatro le diedero delle pacche sul sedere. “Era 50 anni fa ed eravamo figli di un’epoca che finalmente si sta sgretolando”.

«Il gesto di Memo è stato inopportuno e maschilista. Aggiungo che io mi sono sempre definita orgogliosamente femminista e che sono stata guardata male per questo da tutti gli uomini e purtroppo anche da tante donne. Eppure oggi non mi scaglio contro Memo, anche se lo rimprovero sia per il gesto che per le giustificazioni, arrampicate sugli specchi. Avrei voluto sentirgli dire: “Mi dispiace tanto e mi scuso, è stato uno sbaglio figlio della cultura maschilista di una volta che sdoganava parole e gesti oggi inaccettabili, aiutato da un cameratismo che ho evidentemente equivocato». Queste le parole dichiarate ancora da Enrica che ha parlato di Memo, come di un uomo che ha 84 anni e che in genere è molto scherzoso e non di certo un vecchio libidinoso come è stato descritto in questi giorni.