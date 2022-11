Gf vip, Cristina Quaranta battutaccia su Carolina Marconi “Il suo caratteraccio è colpa della terapia”, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Gf vip, Cristina Quaranta e la battutaccia su Carolina Marconi. “Il suo caratteraccio è colpa della terapia”, queste le parole dell’ex velina che non passano inosservate.

Cristina Quaranta nel corso della puntata di ieri, lunedì 31 ottobre ha avuto modo di parlare di una gieffina, Carolina Marconi. L‘ex velina si è lasciata andare a delle parole piuttosto dure nei confronti della gieffina e le sue parole hanno lasciato parecchio perplessi. Ma cosa ha riferito nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Carolina Marconi al Gf vip finisce al centro della polemica in diretta tv

Carolina Marconi, è una delle protagoniste di questa edizione del Gf vip. In queste settimane di permanenza all’interno della casa, sembra che Carolina abbia dimostrato di avere un bel caratterino. La Marconi non si è affatto risparmiata in questi giorni ed i litigi, soprattutto con Pamela Prati sono stati davvero molto frequenti. Pare che proprio nel corso della puntata, Carolina sia stata accusata di falsità da alcune sue coinquiline, a cominciare dalla Prati a finire a Giale.

Le parole della Marconi contro Pamela Prati e Giaele

«Io posso anche andarmene via oggi ma come Pamela e Giaele cercano le telecamere nessuno. Io sono qui per un messaggio perchè le donne dopo un tumore ha il diritto di tornare a vivere. Vi pare che mi metto a litigare e fare la falsa?». Queste le parole della Marconi che di certo non ha accettato le scuse di falsità ed ha risposto utilizzando dei toni abbastanza duri. A parlare di Carolina e del suo atteggiamento all’interno della casa è stata proprio lei, Cristina Quaranta, la quale si è lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole.

Cristina Quaranta fa una battuta che non passa inosservata

Cristina Quaranta nel corso della puntata di lunedì 31 ottobre è stata tirata in ballo dal conduttore Alfonso Signorini.Quest’ultimo avrebbe chiesto ai presenti in studio e nello specifico a Cristina cosa ne pensasse del carattere di Carolina. Le parole dell’ex velina però sono apparse come un fulmine a ciel sereno. «Il caratteraccio di Carolina è colpa della terapia. Sono gli ormoni che le fanno fare up e down». Queste le parole del’ex gieffina che non sono passate inosservate ma alle quali Alfonso ha preferito, molto probabilmente, non prestare particolare attenzione.