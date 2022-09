Sonia Bruganelli sui social annuncia il suo ritorno come opinionista del Gf vip con un post velenoso

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli si scaglia contro i detrattori del reality di Canale 5 e lancia loro una stoccata velenosa “Torna il virus in tv”.

Sonia Bruganelli è pronta a tornare in tv con il Grande fratello vip, il reality di Canale 5 al quale prenderà parte come opinionista per il secondo anno consecutivo. Ebbene, in occasione del suo ritorno in tv, Sonia ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni, in edicola a partire da domani, dando anche delle importanti anticipazioni sulla prossima edizione del reality. Ma cosa ha dichiarato?

Sonia Bruganelli torna in tv con il Grande fratello vip

Sonia Bruganelli torna al Grande fratello vip come opinionista. Proprio in questi giorni, in attesa del ritorno Sonia ha deciso di rilasciare un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni, dando delle anticipazioni davvero molto interessanti sulla prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Innanzitutto Sonia ha voluto ricordare che proprio il 19 settembre prenderà il via il programma e poi ha colto l’occasione per scagliarsi contro i soliti detrattori. “DAL 19 SETTEMBRE RITORNA IL ‘virus’ della Tv…Nessuno lo vorrebbe ma se lo prendono tutti!”. Queste le parole della moglie di Paolo Bonolis.

Le critiche sui social

Conosciamo Sonia per essere una persona abbastanza schietta e sincera e lo ha dimostrato anche qualche giorno fa quando ha rilasciato un’intervista a Il corriere della sera. Durante quella chiacchierata aveva parlato del reality La Fattoria, dicendo che è stata davvero terribile, seppur con ironia. Tanti i commenti arrivati sul web da parte di utenti che non hanno perso l’occasione per insultarla e criticarla. “Ora si dice schietta?”, avrebbe scritto un utente. “Sempre per S inizia..”, ha aggiunto un altro utente. Ovviamente Sonia non è rimasta a guardare ma ha aggiunto delle emoticon, una fiamma e una faccia mentre fa l’occhiolino.

La moglie di Paolo Bonolis contro la copertina di Sorrisi

Sonia è molto attiva sui social e lo ha dimostrato in questi ultimi anni. Sulle sue pagine ha spesso condiviso diversi post relativi al suo lavoro ma anche alla sua vita privata. Proprio nelle ultime ore avrebbe anche commentato la copertina del prossimo numero di Sorrisi dicendo di non aver gradito l’idea del fumetto. “Il fumetto è tanta roba..”, avrebbe detto Sonia.