Orietta Berti e Alex Belli botta e risposta ma poi lui esagera

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi Orietta Berti e Alex Belli non si sono di certo risparmiati nel farsi la guerra. Adesso è arrivata l’ultima stoccata da parte dell’attore.

Non si arresta lo scontro tra Alex Belli e Orietta Berti, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla cantante nelle scorse settimane, parlando dell’attore e della sua esperienza lo scorso anno al Grande fratello vip. Di certo Alex è stato uno dei protagonisti principali del reality di Canale 5, ma Orietta nel corso di una recente intervista ha sottolineato di non aver gradito il suo comportamento. Da li la reazione di Alex ed il botta e risposta che ancora continua a distanza di giorni. Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

E’ ancora guerra tra Alex Belli e Orietta Berti

Alex Belli e Orietta Berti è da giorni che se ne dicono di tutti i colori. La cantante è in attesa di iniziare questa nuova avventura al Grande fratello vip, come opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli. Ebbene, la cantante nel corso di un’intervista ha parlato proprio delle sensazioni che sta provando nell’attesa di iniziare questa avventura ed ha sottolineato di sapere bene cosa l’attende.

La cantante e le accuse all’attore e alla moglie Delia Duran

Poi ad un certo punto Orietta ha parlato e criticato il concetto di “amore libero”, di cui tanto si è parlato lo scorso anno con Alex e la moglie Delia Duran. L’opinionista a tal riguardo è stata molto schietta e sincera nel dire che a parer suo si è trattato solo di uno stratagemma messo a punto da Alex e Delia per avere visibilità e riscontri da un punto di vista professionale, come così poi è stato. Alex ha risposto a queste accuse avvisando la cantante di “aspettarla al varco”. Il botta e risposta tra i due però non si è fermato di certo qui e proprio nelle scorse ore Alex e Orietta hanno continuato a farsi la guerra.

L’ultimo affondo di Alex nei confronti della opinionista del Gf vip

Sulla copertina di Tv sorrisi e canzoni è apparsa una vignetta con Orietta che in merito all’inizio del Gf vip dice “Io spero di non sbagliare i nomi”. A quel punto è arrivata la stoccata di Alex che avrebbe commentato il post scrivendo “Andiamo bene!!! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione. Poi meno male che si dice largo ai giovani!”. Orietta non ha ancora risposto alla frecciatina lanciata da Alex, ma conoscendola la risposta potrebbe arrivare molto presto.