Bruno Barbieri: “La lite con Cracco è stata terribile, cosa è accaduto dopo”

Bruno Barbieri, il noto chef di Masterchef Italia torna a parlare dei suoi ex colleghi e del suo rapporto con Antonino Cannavacciuolo.

Bruno Barbieri è un noto chef ricordato anche per la sua esperienza a Masterchef Italia. Ad oggi possiamo dire che è l’unico tra gli chef ad essere rimasto nel cast del programma. Per diversi anni ha lavorato al fianco di altri famosissimi chef come Joe Bastianich e Carlo Cracco. Poi è arrivato Antonino Cannavacciuolo. Con il tempo poi Cracco e Bastianich sono andati via lasciando il posto proprio ad Antonino e Giorgio Locatelli, il trio che manda avanti ancora oggi il programma che piace tanto al pubblico italiano.

Masterchef Italia, Bruno Barbieri l’unico sopravvissuto della vecchia formazione

Bruno Barbieri insieme a Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mandano avanti il programma Masterchef Italia che continua a piacere ai telespettatori italiani. Insieme i tre chef si divertono e la cosa più importante è che fanno divertire il loro pubblico. Oggi a parlare è stato proprio lui Barbieri, il quale ha voluto specificare il tipo di rapporto che ha oggi con i suoi colleghi, facendo anche un paragone con il passato.

Lo chef parla dei suoi ex colleghi Cracco e Bastianich e svela un retroscena

Lo chef un pò di tempo fa aveva rilasciato un’intervista parlando del suo rapporto con gli altri colleghi, Cracco e Bastianich facendo intendere che fuori dal set non ci fosse alcun tipo di contatto tra loro. Oggi, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere, lo chef ha invece parlato del suo rapporto con Cannavacciuolo e Locatelli, oltre che della sua esperienza come giudice del cooking show. “Eravamo tre galli in un pollaio”, parlando dei tempi in cui a Masterchef era insieme a Cracco e Bastianich. Poi ha svelato un retroscena riguardo una lite avuta con Carlo. “Sembrava sempre di stare su un filo tirato. Non abbiamo mai litigato se non un una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale, tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente”.

Bruno e il rapporto con Cannavacciuolo

Bruno ha parlato del rapporto con Cannavacciuolo dicendo che con lui i rapporti sono più distesi e che si frequentano anche fuori da Masterchef. “Io e Antonino scherzeremmo dalla mattina alla sera”, ha aggiunto lo chef che ha anche definito i suoi colleghi “più ironici e divertenti”. “Sono stato nel ristorante di Antonino e quel giorno hanno cucinato per me lui e proprio Locatelli. A un certo punto mi sono anche preoccupato del conto. Mi sono detto: se qui mi fanno pagare sono rovinato… Ecco, loro sono bravi bravi. Per me Antonino oggi vale tre stelle, ha una marcia in più”. Queste ancora le parole di Bruno.