Alfonso Signorini sbugiarda Sonia Bruganelli: “Mi aspettavo quello che lei mi ha detto”

Alfonso Signorini pronto a tornare in tv con il Grande fratello vip. In attesa rilascia un’intervista sbugiardando Sonia Bruganelli. Poi cita Maria De Filippi.

Alfonso Signorini è pronto a tornare con il suo reality Il Grande fratello vip che andrà in onda ormai tra pochi giorni come sempre su Canale 5. Ebbene, il conduttore del reality più atteso ha così svelato alcuni aneddoti sul programma e sugli opinionisti ,in particolar modo su Sonia Bruganelli.

Alfonso Signorini pronto a tornare in tv con il Gf vip

Alfonso Signorini sta per tornare in onda con il Grande fratello vip. Il conduttore ha così voluto parlare di alcuni argomenti molto interessanti come ad esempio la partecipazione di Giovanni Ciacci al reality e quella di Wilma Goich. Sono effettivamente i soli nomi dei concorrenti che vedremo all’interno della casa più spiata d’Italia. Tutti gli altri li scopriremo nel corso della prima e seconda puntata del reality, ovvero il 19 e il 22 settembre. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a Tv sorrisi e canzoni, dove ha anche parlato di Maria De Filippi e di Sonia Bruganelli.

Il conduttore e il riferimento a Maria De Filippi

Il prossimo 15 settembre Alfonso festeggerà i suoi 20 anni di presenza in tv, un traguardo molto importante per lui che è partito come opinionista ed è arrivato alla conduzione di uno dei programmi più importanti di Canale 5. A tal riguardo ha spiegato quello che è stato il segreto del suo successo e nel farlo avrebbe citato Maria De Filippi. “Come mi dice sempre Maria De Filippi: ‘Fare tv è come andare in bici, più la fai e più è facile’, naturalmente con tutti i rischi annessi e connessi”. Questi consigli Alfonso li ha fatti suoi ed effettivamente è diventato uno dei punti di riferimento della tv italiana.

Poi sbugiarda Sonia Bruganelli

Riguardo invece Sonia Bruganelli, che ha confermato per il secondo anno come opinionista del suo reality, Alfonso ha voluto mettere i puntini sulle i. Sonia aveva fatto credere di essere stata tanto “corteggiata” da Alfonso per il suo secondo anno al Gf vip ma in realtà adesso Signorini ha detto altro. “Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”. Poi il conduttore ha anche spiegato il perché la scelta della seconda opinionista sia ricaduta su Orietta Berti.