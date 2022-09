Adriana Volpe diretta su Ilary Blasi: “Lei è molto tesa in questo momento”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe è intervenuta sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi nello studio di Alberto Matano. La conduttrice preoccupata per Ilary.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha davvero appassionato in tanti e sono stati molti coloro i quali in questa estate 2022 hanno espresso la loro opinione ed il loro punto di vista. Nel corso della prima puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, nella parte dedicata al gossip si è parlato proprio di questo argomento. Tra gli ospiti in studio che hanno preso la parola e si sono espressi sulla separazione più chiacchierata di tutti i tempi, c’era proprio lei Adriana Volpe. Ma cosa ha riferito la conduttrice?

La vita in diretta, in studio si parla della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nel corso della prima puntata de La vita in diretta andata in onda lunedì 5 settembre 2022 si è parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ebbene, la conduttrice Adriana Volpe è intervenuta ed ha voluto dire la sua. Ma cosa ha riferito? L’ex opinionista del Gf vip si è detta parecchio preoccupata per Ilary, dopo averla vista nei mesi scorsi troppo magra ed anche molto provata.

Le parole di Adriana Volpe su Ilary

“Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra. E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa”. Queste le parole della conduttrice.

Il commento di Rita Rusic

Presente nello studio di Alberto Matano anche Rita Rusic, Francesca Fagnani e Anna Pettinelli. La prima pare che nel commentare la separazione, abbia fatto riferimento a quella con Vittorio Cecchi Gori. “Gli avvocati di Ilary e Francesco io li avevo tutti e due contro nel mio divorzio. Lui però mi è piaciuto così tanto che poi dopo gli ho mandato un cliente. La separazione è come una bomba che ti esplode addosso e la mia è stata lunga. Sì la mia era forte, perché riguardava il lavoro. Io dall’oggi al domani non sono potuta rientrare nell’ufficio. Quindi è stata durissima e poi mi sono ripresa alla grande. Questo perché sono forte. Però capisco Totti e la Blasi, perché sono situazioni complicate. Sono sicura che si riprenderanno come è successo a me in passato”.