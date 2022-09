Alfonso Signorini dice la sua su Giovanni Ciacci sieropositivo al Gf Vip e il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini e il chiarimento sulla partecipazione di Giovanni Ciacci al Gf vip. E’ polemica sui social.

Il Grande fratello vip sta per tornare ormai e monta sempre di più la polemica su Giovanni Ciacci, uno dei due concorrenti ufficiali di questa edizione del reality di Canale 5. Il programma prenderà il via ormai il prossimo lunedì 19 settembre e ad oggi i concorrenti ufficiali sono soltanto due. Adesso a parlare è stato lui, Alfonso Signorini. Ma cosa ha svelato?

Grande fratello vip, ufficiale la partecipazione di Giovanni Ciacci al programma

Il Grande fratello vip sta per tornare e inizierà il prossimo lunedì 19 settembre. Da diverse settimane è montata una polemica infinita sulla partecipazione di Giovanni Ciacci al programma, per il fatto che lo stesso abbia confessato di essere sieropositivo. A tal riguardo, adesso è intervenuto Alfonso Signorini che ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Polemiche e indiscrezioni

Inoltre, sempre in questi giorni il blogger DavideMaggio.it ha lanciato un’indiscrezione proprio su Giovanni Ciacci e l’annuncio relativo alla sua sieropositività. Stando a quanto riferito, l’annuncio riguardante la partecipazione di Giovanni Ciacci al reality e del fatto che sia sieropositivo, è arrivato in netto anticipo, per dare modo agli altri concorrenti di poter decidere se partecipare o meno al reality. “Signorini spiega che hanno annunciato la presenza di Ciacci e la sua sieropositività per permettere agli altri concorrenti di scegliere se accettare o meno di partecipare… Bah…”. Questo quanto si legge sul portale DavideMaggio.it, notizia che però non è affatto piaciuta a tanti telespettatori e utenti web.

Le parole di Alfonso Signorini

“Vabbè questa si chiama ignoranza, fa tanto il saputello e uomo di cultura, basterebbe aprire una pagina sul web oggi e informarsi in 2 secondi…”. Questo uno dei commenti arrivati sotto al post simile a tanti altri dello stesso genere. Molto probabilmente sarà così o semplicemente Alfonso Signorini è stato solo frainteso. Il conduttore tra l’altro, secondo quanto riferito da BlogTivvu.it, nel corso di un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a Libero Quotidiano pare avesse confessato di aver tanto voluto Giovanni anche nel cast dello scorso anno ma che per regolamento, essendo positivo all’HIV non ha potuto partecipare. “Ciacci io lo volevo già l’anno scorso. Ma era risultato positivo all’Hiv, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare…Ho lottato per far cambiare quella regola…”, queste le parole di Alfonso. Insomma, il conduttore ha voluto fortemente Ciacci al suo programma, tanto da arrivare al punto da far cambiare le regole.