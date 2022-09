Albano, la figlia Romina esclusa da Ballando fuori di sè sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi fatta fuori da Ballando con le stelle 2022, ecco lo sfogo della figlia di Albano Carrisi e Romina Power.

Romina Carrisi avrebbe dovuto far parte del cast di Ballando con le stelle, eppure sembra che sia stata eliminata. Adesso, la giovane si è sfogata contro la produzione del programma di Milly Carlucci. La figlia di Albano Carrisi e Romina Power pare che non abbia affatto gradito il modo in cui è stata esclusa da Ballando con le stelle 2022 tanto da affidare al profilo Instagram uno sfogo piuttosto duro nei confronti della produzione del programma di Rai 1.

Romina Carrisi e la delusione per essere stata fatta fuori da Ballando con le stelle

La giovane che tra l’altro fa parte del cast di Oggi è un altro giorno il programma di Serena Bortone ha raccontato del provino fatto per Ballando e come questo sia andato purtroppo piuttosto male. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la giovane Carrisi?

Lo sfogo della giovane Carrisi

Romina Carrisi avrebbe voluto far parte del cast di Ballando con le stelle. Questa era la sua intenzione ma purtroppo è stata fatta fuori. “Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa.”

Ecco il cast completo di Ballando con le stelle

La giovane Carrisi pare facesse riferimento alla terza edizione del reality dell’Isola dei famosi, ovvero quella condotta da Simona Ventura nel 2005. Pare che la figlia di Albano in passato avesse fatto intendere di essersi pentita di aver partecipato al reality. Per quest’anno, intanto, il cast è ormai chiuso. Ecco i partecipanti: Alessandro Egger, Alex Di Giorgio, Dario Cassini, Ema Stokholma, Enrico Montesano, Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi, Lorenzo Biagiarelli, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Paola Barale e Rosanna Banfi.