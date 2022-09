Massimo Giletti denunciato dalla sua ex compagna spiega come stanno ora le cose

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti è stato denunciato dalla sua ex compagna Alessandra Moretti? Le parole del giornalista che ha fatto finalmente chiarezza.

Massimo Giletti lo conosciamo sicuramente per essere uno dei più grandi giornalisti e conduttori italiani. E’ stato al timone di programmi molto interessanti di Rai 1 ma anche di La7 ed in diverse occasioni è anche finito al centro della polemica. In questi giorni è stata diffusa una notizia secondo la quale Massimo sarebbe stato denunciato dalla sua ex compagna Alessandra Moretti. Ma come stanno davvero le cose?

Massimo Giletti ha fatto infuriare la sua ex compagna Alessandra Moretti

Massimo Giletti sta vivendo un momento piuttosto delicato, visto che sarebbe stato denunciato dalla sua ex compagna Alessandra Moretti, l’Eurodeputata in quota Partito Democratico. Il conduttore, dunque, una volta diffusa questa notizia, ha voluto fare un pò di chiarezza e spiegare che cosa sia effettivamente accaduto.

Cosa è accaduto tra il giornalista e Alessandra?

Il conduttore ha confessato di aver fatto arrabbiare la sua ex compagna e poi ha sottolineato di aver sbagliato con lei. Tutto sarebbe accaduto lo scorso mese di maggio, quando il conduttore ha rilasciato un’intervista a Il corriere della sera, parlando proprio di Antonella, dicendo che quest’ultima fosse ancora innamorata di lui. Insomma, una dichiarazione che non è stata presa bene dalla Moretti che di certo non è stata a guardare ma ha replicato parlando di una “violenza manipolatoria”. Poi la donna aveva anche fatto sapere di avere intenzione di denunciare Giletti. “Se sono rimasto in contatto con tutte le mie ex? Sì. La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale”. Queste le parole di Giletti il quale aveva anche aggiunto “E’ ancora innamorata di me, forse in parte anche io”. Queste le parole del giornalista che hanno fatto infuriare Alessandra.

L’ex compagna prima lo denuncia poi torna sui suoi passi

Il conduttore, alla luce di quanto accaduto ha voluto parlare e lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a Libero spiegando effettivamente cosa sia accaduto con la sua ex compagna. A quanto pare la sua ex gli ha fatto davvero causa, ma poi avrebbe cambiato idea. “No. Devo però riconoscere che quel passaggio della mia intervista era infelice: non rispecchia il mio modo di parlare, né il mio pensiero… Purtroppo, nonostante si sia vecchi, a volte si sbaglia e quando ti intervistano sui giornali, devi avere fiducia che chi riporta le tue dichiarazioni lo faccia in modo corretto”.