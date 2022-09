Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso e ci va giù pesante

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ancora scontro tra Selvaggia Lucarelli e la conduttrice di Pomeriggio 5 dopo che quest’ultima si era espressa su Giorgia Meloni. Ecco quanto accaduto.

Barbara D’Urso in questi ultimi giorni è finita al centro di una polemica per alcune dichiarazioni rilasciate nei confronti di Giorgia Meloni ovvero il leader di Fratelli d’Italia. Le sue dichiarazioni sono state parecchio pesanti tanto da aver dato il via a tutta una serie di attacchi e polemiche sorte proprio in queste ultime ore. In questo calderone non poteva non finire anche lei, Selvaggia Lucarelli che non è stata mai clemente nei confronti della Meloni ma neppure della D’Urso. Ma che cosa ha dichiarato nello specifico la giurata di Ballando con le stelle?

Barbara D’Urso, la conduttrice contro Giorgia Meloni e scoppia la polemica sui social

La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata parecchio dura nei confronti di Giorgia Meloni e le sue dichiarazioni in qualche modo hanno scosso un po’ il popolo del web tanto da far sorgere una grande polemica intorno alla figura del leader di Fratelli d’Italia. Tante le persone intervenute per criticare Giorgia e tra questi non è mancato il commento di Selvaggia Lucarelli che è stata parecchio dura nei confronti della Meloni.

Selvaggia Lucarelli interviene dopo le parole della D’Urso e critica anche lei

Nello specifico Selvaggia ha pubblicato sul suo profilo Instagram tra le Stories un video dove la D’Urso parla delle sue battaglie portate avanti in questi anni, tra le quali quella per i diritti femminili e contro l’omofobia. “Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse”. Sono state queste le parole dichiarate da Barbara D’Urso alle quali la Lucarelli ha risposto utilizzando dei toni abbastanza ironici e duri.

La replica della giurata di Ballando con le stelle

“Ha una sue linea, in questo è una fuoriclasse, ahahahah.” Queste le parole dichiarate da Selvaggia Lucarelli. Non è di certo una novità il fatto che tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue. Già in passato le due avevano dimostrato che il loro rapporto non fosse affatto buono. In questo caso però Barbara D’Urso aveva espresso semplicemente il suo parere nei confronti di Giorgia Meloni. E’ stata la Lucarelli ad essere intervenuta non per criticare l’operato di Barbara D’Urso, ma avrebbe sottolineato la sua incoerenza politica.

La Lucarelli ci va giù pesante e dice “La paraculessa”

Barbara è stata anche attaccata da parte di una Drag Queen per aver rilasciato delle dichiarazioni. “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta”. Anche in questo caso Selvaggia si era scagliata contro Barbara. “Va bene una donna, chiunque essa sia. Pure una serial Killer. Sempre fatto questo, quindi? È un valore a prescindere? Una delle sue battaglie.” Poi Selvaggia ha anche pubblicato un pezzo in cui la conduttrice di Pomeriggio 5 ironizza sul femminile di Presidente scrivendo “La paraculessa”.