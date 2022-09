Francesco Totti e Ilary Blasi lanciata la bomba, sono ritornati a vivere insieme nella villa all’Eur

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero vivendo insieme in questi giorni sotto lo stesso tetto nella villa all’Eur. Cosa sta accadendo tra i due ex?

Emergono ancora dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, soprattutto dopo che entrambi sono tornati a Roma. La conduttrice de L’Isola dei famosi ha vissuto un’estate davvero ricca di cambiamenti, fatta di viaggi e tanto relax. Francesco invece è rimasto a Roma, al massimo arrivato per qualche settimane a Sabaudia, dove è rimasto in compagnia dei suoi figli Chanel e Cristian. Ebbene, qual è l’ultima indiscrezione diffusa da Il corriere della sera su Ilary e l’ex marito?

Nuovi dettagli molto interessanti sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Stando a quanto riferito nelle ultime ore da Il Corriere della sera, i due sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto, nella villa all’Eur in attesa della separazione. Insomma, dopo le vacanze trascorse separati, adesso i due starebbero vivendo nella stessa villa all’Eur in attesa della separazione che dovrebbe avvenire a breve.

Nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere vera, i due si troverebbero quindi sotto lo stesso tetto insieme ai loro tre figli. I rapporti sarebbero civili ma ovviamente distaccati e ognuno farebbe la propria vita.” Li ritroviamo ancora lì. Sotto lo stesso (spaziosissimo) tetto coniugale della megavilla all’Eur. Francesco Totti e Ilary Blasi sono separati in casa. Come del resto già lo erano prima dell’addio annunciato con doppio comunicato stampa l’11 luglio, perché la crisi, lo hanno capito ormai pure i muri, viene da lontano.Anche se certo, con oltre mille metri quadri a disposizione e 25 stanze in cui ripararsi, non è che ci si pesti troppo i piedi. Legalmente sono ancora marito e moglie e come tali, che gli piaccia o no (ecco, no) convivono”. Questa l’indiscrezione diffusa da Il Corriere della sera.

Potrebbe essere che Francesco e Ilary siano giunti ad un accordo, nella speranza di procedere con la separazione in modo consensuale senza dover necessariamente finire in tribunale. “Francesco e Ilary dovranno fare una scelta definitiva, proprio come il loro goodbye dopo diciassette anni di matrimonio. Procedere di comune intesa verso una separazione consensuale. O virare bruscamente verso quella giudiziale (ipotesi non così improbabile, al momento), con le conseguenze del caso: tre anni o giù di lì di scontri in tribunale per dividere, oltre alle proprie strade, anche il sostanzioso patrimonio di famiglia”. Questo ancora quanto si legge sul giornale.