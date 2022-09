Elodie umilia Giorgia Meloni: “Violenta e poco donna”

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie non perde occasione per insultare Giorgia Meloni. Questa volta lo ha fatto direttamente dal Festival del Cinema di Venezia. Ma cosa ha riferito?

Giorgia Meloni in questi ultimi tempi è stata parecchio sotto i riflettori, soprattutto in queste settimane di campagna elettorale, in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 25 settembre. Ebbene, di lei ne hanno parlato davvero in tanti, chi bene e chi invece male. Ne sa qualcosa la nota cantante Elodie, la quale sembra che abbia riservato al leader di Fratelli d’Italia delle parole piuttosto dure. Ma cosa ha dichiarato la nota cantante?

Giorgia Meloni sotto i riflettori e accuse

Giorgia Meloni in questi giorni è stata sotto i riflettori ed ha ricevuto diverse critiche, soprattutto in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. A criticare il leader di Fratelli d’Italia è stata anche Elodie, la cantante che pare non perda proprio occasione per attaccare la Meloni e Matteo Salvini. La cantante, che abbiamo conosciuto proprio grazie al programma Amici di Maria De Filippi, in passato in diverse occasioni ha parlato di politica ed ha preso anche delle chiare e nette posizioni tanto che i giornalisti durante le interviste, le chiedono dei pareri su temi che non riguardano necessariamente la musica.

Elodie non perde occasione per accusare il leader di Fratelli d’Italia

Elodie, proprio durante la partecipazione al Festival del cinema di Venezia ha parlato di politica ed avrebbe utilizzato delle parole poco carine nei confronti di Giorgia Meloni. La cantante avrebbe paragonato quest’ultima ad “un uomo del 1922″, definendola ancora “poco donna”. Elodie ha detto ciò, nel rispondere ad un giornalista che le aveva chiesto di commentare Hillary Clinton, ad oggi uno degli esponenti del partito democratico americano tra i più amati di tutti i tempi.

Le parole della cantante su Giorgia Meloni

Ad ogni modo, Elodie non si è limitata a questo ma avrebbe aggiunto dell’altro. “È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre, dovrebbe avere un’attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile. È incredibile come sia violenta e come sia poco donna”. Queste ancora le sue parole. Ma come avrà reagito Giorgia Meloni?