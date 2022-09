Cristina Marino senza freni: “Ora non ho più quella necessità”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia si è lasciata intervistare da Cosmopolitan. E proprio nel corso dell’intervista ha rivelato di come la sua vita è cambiata con la maternità e ha colto l’occasione per parlare della seconda gravidanza.

Sono ormai alcuni giorni che Cristina Marino e Luca Argentero si trovano al centro del gossip. E nello specifico tutto ha avuto inizio in seguito alla diffusione di una speciale notizia che riguarda la coppia. Argentero e la moglie pochi giorni fa hanno rivelato di essere in attesa del secondo figlio, e proprio in occasione della Mostra del Cinema di Venezia ecco che Cristina Marino si è lasciata intervistare facendo delle particolari rivelazioni sul magico momento che stanno vivendo.

Cristina Marino e Luca Argentero presto genitori bis

Sono trascorsi poco più di due anni da quando nel mese di maggio del 2020 Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori della piccola Nina Speranza. Ed ecco che adesso la coppia è pronta ad allargare la famiglia con l’arrivo del secondo figlio. Pochi giorni fa i due celebri artisti hanno annunciato la seconda gravidanza e proprio in questi giorni si trovano al Lido in occasione della Mostra del Cinema di Venezia e in diverse occasioni si sono lasciati fotografare e ammirare. Proprio durante uno speciale evento la Marino si è lasciata intervistare da Cosmopolitan, e nel corso dell’intervista ha parlato della prima figlia, di quanto sia cambiata la sua vita da quando è diventata mamma. Ma ha anche parlato di questa nuova attesa.

Le parole di Cristina Marino sulla figlia Nina Speranza

“Non sono nata con il dono della pazienza, ma essere madre ti fa cambiare e Nina mi ha messo a dura prova. Mi sono scoperta paziente, più attenta, quando prima non avevo molto la percezione del pericolo e vivevo come veniva”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dalla celebre attrice e imprenditrice che ha poi precisato come davvero la sua vita sia cambiata. La moglie di Argentero ha infatti proseguito “Con Luca per molto tempo abbiamo semplicemente seguito quello che la vita ci portava, senza programmi. Una figlia, però, ti obbliga a organizzare, a programmare, a essere più pacata”.

La coppia in attesa del secondo figlio

Poco prima di sfilare sul red carpet in occasione della Mostra del Cinema di Venezia ecco che la coppia ha pensato bene di annunciare al mondo la gravidanza. Luca Argentero e Cristina Marino stanno quindi attraversando un momento magico a proposito del quale l’attrice ha rivelato “Non mi ricordavo quasi più la sensazione. Per cui mi sto riabituando a questo cambiamento. Ma, soprattutto, ora che l’ho detto pubblicamente sono più serena. Non ho più la necessità di nascondere o spiegare alcune delle mie scelte e azioni”.