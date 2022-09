Giorgia Soleri: “Il cinema mi annoia”, va alla Mostra del Cinema a Venezia e la massacrano

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica a causa della sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane scrittrice e fotografa ha provato a giustificarsi sui social ma le sue parole non hanno convinto tutti.

Una grossa polemica è quella che negli ultimi giorni ha coinvolto Giorgia Soleri, giovane scrittrice e fotografa nota al pubblico anche per essere la fidanzata di uno degli artisti italiani più amati e conosciuti ovvero Damiano David. Ma, per quale motivo la Soleri sta facendo tanto parlare di se? Facciamo un po’ di chiarezza.

Giorgia Soleri al centro di una grossa polemica

Sono molti coloro che sui social seguono con costanza e affetto la giovane scrittrice e fotografa Giorgia Soleri nota anche per essere la fidanzata del frontman dei Maneskin. Proprio nel corso delle scorse ore però la giovane è finita al centro di una grossa polemica a causa della sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma, per quale motivo? Molte sono le star e i personaggi noti al pubblico che negli ultimi giorni hanno calcato il famoso e ambito red carpet per cui non ci sarebbe nulla di male nel fatto che anche la Soleri abbia avuto l’onore di poterlo fare. Ma ciò che ha scatenato la polemica è stata una risposta sul cinema data tempo fa dalla giovane ai suoi followers.

Il pensiero Giorgia Soleri sul cinema: “E’ un linguaggio che mi annoia”

Giorgia Soleri è molto attiva sui social dove cerca di mantenere un rapporto diretto e costante con i suoi fan e followers. Proprio su Instagram qualche mese fa ha risposto ad alcune domande e una di queste riguardava il cinema. Un utente le ha chiesto “Ti piace il cinema?” e alla domanda in questione la Soleri ha risposto praticamente di no. “No, per niente, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?’”, queste nello specifico le sue parole. E proprio a causa di tali parole la sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia ha fatto tanto discutere. La scrittrice e fotografa ha partecipato alla presentazione del film ‘Bardo’ che porta la firma del regista messicano Alejandro González Iñárritu. E molti sono stati coloro che l’hanno accusata di non essere stata coerente con quanto detto pochi mesi fa.

La risposta della fidanzata di Damiano David alla polemica

La fidanzata di Damiano David però non è rimasta in silenzio. Anzi al contrario è intervenuta sui social per fornire ai suoi followers una spiegazione. La Soleri ha definito l’esperienza al Festival di Venezia “bellissima” e ha poi aggiunto ” Chi mi segue da un po’ di tempo sa che non sono una grandissima amante del cinema. A me piacciono i linguaggi artistici che richiedono un pezzo della propria esperienza per riuscire a comprenderli fino in fondo. Però nasco come fotografa quindi i pochi film che mi hanno emozionato avevano una grandissima fotografia”. A proposito del film Bardo ha invece dichiarato “A causa del mio pregiudizio nei confronti del cinema avevo paura di non apprezzare al 100% il film, ma sono stata sorpresa e non mi sono annoiata neanche un secondo nonostante le tre ore di film”.