Francesco Totti e Ilary Blasi, Alberto Matano durissimo a La vita in diretta: “Noi non possiamo dirlo”

Francesco Totti e Ilary Blasi, protagonisti della puntata de La vita in diretta. Lo sfogo di Alberto Matano.

Francesco Totti e Ilary Blasi, non si fa altro che parlare di loro e della loro separazione, arrivata lo scorso mese di luglio. I due hanno trascorso la loro prima estate lontano l’uno dall’altra, come non accadeva da un bel po di anni, ed esattamente circa 25. Ebbene, sulla loro separazione si sono espressi in molti, amici, colleghi e semplici fan. Adesso a parlare però è stato un noto conduttore, ovvero Alberto Matano.

Alberto Matano torna con La vita in diretta

Alberto Matano è tornato con il suo programma quotidiano, ovvero La vita in diretta. Nel corso della prima puntata, andata in onda ieri, lunedì 5 settembre Alberto Matano ha parlato anche di gossip ed inevitabilmente della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il conduttore ha voluto comunque dire la sua e lo ha fatto con chiarezza.

Il conduttore parla della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Nella parte del programma dedicato a loro, Alberto Matano ha voluto concentrarsi proprio su Totti e su Ilary Blasi facendo un riassunto di quella che è stata la vicenda dagli esordi fino ad oggi. Ad un certo punto però, l’ex volto del Tg1 avrebbe avuto uno sfogo con Adriana Volpe, Rita Rusic, Anna Pettinelli e Francesca Fagnani, tutte donne che in questi mesi hanno parlato di questo argomento e talvolta anche criticato. «Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito». Queste le parole di Matano che si è così lasciato andare ad uno sfogo.

Lo sfogo del giornalista

«Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?». Ecco ancora le parole del giornalista. Alla discussione ha preso parte anche Francesca Fagnani, la quale ha sottolineato il fatto che la verità di quanto accaduto devono saperla solo solo e che tutto il resto è “accanimento mediatico”. «Stare lì a indagare quando è successo… riguarda loro», ha aggiunto la giornalista.