Chiara Ferragni nella bufera, l’aperitivo su un ghiacciaio fa infuriare i followers

La nota influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni è finita nelle ultime ore al centro di una grossa polemica a causa di un particolare aperitivo su un ghiacciaio in compagnia dell’amica Chiara Biasi.

Chiara Ferragni è seguita sui social con molto affetto da milioni di fan provenienti da tutto il mondo. Fan con i quali la celebre imprenditrice digitale ed influencer è solita condividere diversi momenti della propria quotidianità. Proprio alcuni di questi in diverse occasioni hanno fatto si che la moglie di Fedez finisse al centro di una grossa polemica. Ed ecco che questo è stato quanto accaduto nel corso delle scorse ore. Ma esattamente per quale motivo la Ferragni è finita al centro della polemica? Facciamo un po’ di chiarezza.

Chiara Ferragni in Svizzera con gli amici

Chiara Ferragni e Fedez sono molto seguiti sui social. La coppia è solita condividere con i fan tantissimi momenti di vita quotidiana, e di preciso dei preziosi momenti in compagnia dei figli Leone e Vittoria ma anche momenti in compagnia degli amici oltre che momenti di vita lavorativa. Dopo aver trascorso alcune settimane di vacanze ad Ibiza in compagnia degli amici e della famiglia ecco che Chiara Ferragni è adesso tornata al suo lavoro. E così dopo essere tornata a casa a Milano insieme alla famiglia è partita per la Svizzera dove ha alternato momenti di lavoro a momenti di svago in compagnia di alcuni intimi amici, tra questi l’influencer Chiara Biasi.

La nota influencer al centro della polemica

Durante il suo soggiorno in Svizzera ecco che la bella Chiara Ferragni si è resa protagonista di un qualcosa che ha fatto tanto discutere e di cui si sta ancora parlando. Nello specifico la celebre imprenditrice digitale si è concessa un particolare aperitivo in compagnia dell’amica Chiara Biasi e proprio questo non è assolutamente passato inosservato, anzi al contrario ha fatto e continua a far discutere parecchio. Il motivo? Le due influencer si sono concesse l’aperitivo su un ghiacciaio e per arrivare sul posto hanno preso l’elicottero.

Il commento dei followers

La scelta di concedersi un particolare aperitivo su un ghiacciaio e di aver preso un elicottero per raggiungere il posto non è assolutamente piaciuta a molti followers della Ferragni che non hanno perso l’occasione per esprimere sui social il proprio pensiero. Molti sono stati infatti coloro che hanno attaccato Chiara Biasi e Chiara Ferragni piuttosto duramente. Ma, come hanno reagito a tale polemica le due amiche influencer? Al momento nessuna delle due sembrerebbe aver risposto, ma potrebbero comunque decidere di farlo nel corso delle prossime ore per cui non ci rimane che attendere.