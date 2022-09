Lorenzo Biagiarelli conferma la sua presenza a Ballando e lancia una frecciata al veleno a Montesano: “Tanto c’è lui che può capire”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli sarà nel cast di Ballando con le stelle. Lo chef ha spiegato il motivo che lo ha spinto ad accettare.

Continuiamo a parlare di Ballando con le stelle e del cast che si è formato proprio in questi giorni. Il programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci prenderà il via tra pochi giorni e sembra che siano già iniziate le polemiche riguardo alcuni concorrenti. Ma chi?

Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli finisce al centro delle polemiche

Milly Carlucci nei giorni scorsi ha presentato il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle che inizierà esattamente l’8 ottobre 2022. Tra i concorrenti, ci sarebbe lui Lorenzo Biagiarelli, il noto chef di 32 anni noto per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli che è la giudice del programma di Rai 1. Praticamente Selvaggia dovrà giudicare il fidanzato che si esibirà puntata dopo puntata. A confermare la partecipazione di Biagiarelli al programma è stato proprio lui, attraverso un post che ha pubblicato su Instagram. Lo chef ha spiegato quelli che sono stati i motivi che lo hanno portato a dire di si e accettare questa offerta molto interessante.

La stoccata dello chef nei confronti dei suoi avversari, in particolare Enrico Montesano

Poi, avrebbe anche lanciato una stoccata nei confronti dei suoi avversari, uno tra tutti Enrico Montesano. “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle”. Questo quanto dichiarato da Lorenzo il quale ha poi aggiunto “Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.

Le parole di Lorenzo, lo staff completo

Il riferimento a Montesano nasce dal fatto che nel momento in cui è iniziata la pandemia, Montesano ha preso delle posizioni complottiste e no vax. “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”. Queste ancora le parole di Lorenzo che sarà quindi uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. In totale saranno 13 i concorrenti che vedremo esibirsi in pista. Ecco il cast completo: Iva Zanicchi, Alex Di Giorgio, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Dario Cassini, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli.