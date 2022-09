Alessandro Cecchi Paone diretto sulla candidatura in politica di Rita Dalla Chiesa: “Brutta interpretazione”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa criticata per la candidatura in politica. Alessandro Cecchi Paone la difende.

Rita Dalla Chiesa in quest’ultimo periodo è stata al centro del gossip ed anche della polemica. Il motivo? In molti non hanno gradito la candidatura della conduttrice alle prossime elezioni del 25 settembre e soprattutto il partito scelto per questa sua avventura politica. Di lei se ne è parlato nel numero del settimanale Nuovo tv ed esattamente nella rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone.

Rita Dalla Chiesa al centro del gossip e della polemica

In questi giorni Rita Dalla Chiesa è stata al centro della bufera per la sua decisione di volersi candidare alle prossime elezioni del 25 settembre. Di lei se ne è parlato sulle pagine del noto settimanale Nuovo tv ed esattamente nella rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone. E’ stata una lettrice, la signora Nicla di Teramo a sollevare la questione, sottolineando il fatto di aver pensato male sulla conduttrice nonostante le stia molto simpatica. “Visto che in tv non ha un programma suo, non avrà pensato di garantirsi lo stipendio per i prossimi cinque anni?”. Questo quanto scritto dalla lettrice rivolgendosi ad Alessandro Cecchi Paone. “Sbaglio a pensarla così? Sono troppo cattiva?”, ha aggiunto la signora Rita.

Una lettrice non vede di buon occhio la candidatura in politica e scrive a Cecchi Paone

A quel punto Alessandro Cecchi Paone, nel rispondere alla lettrice non ha potuto non difendere la conduttrice. “Lei ha dato una brutta interpretazione alla scelta della mia amica Rita“. Queste le parole di Alessandro il quale ha poi aggiunto “Sono molto chiaro nel dire che escludo un’ipotesi del genere”. Ad ogni modo, la lettrice avrebbe sottolineato di non aver visto di buon occhio la candidatura della conduttrice che tra l’altro aveva anche ricevuto l’invito a prendere parte al Grande fratello vip che ha prontamente rifiutato.

Alessandro Cecchi Paone difende Rita

A tal riguardo la stessa Rita di recente ha voluto fare chiarezza, sottolineando come abbia rifiutato l’invito a prendere parte alla prossima edizione del Gf vip parecchio tempo prima dal momento in cui poi ha deciso di candidarsi con Forza Italia. Rita ha scelto infatti di entrare in politica intorno a Ferragosto, mentre ha rifiutato il reality all’inizio del mese di luglio.