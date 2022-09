Alessandra Celentano posta una foto con lo zio Adriano e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano e Adriano si sono mostrati insiem

Alessandra Celentano oltre ad essere la tanto temuta professoressa di ballo della scuola di Amici è anche la nipote di Adriano Celentano. Sono in tanti a chiedersi ormai da tempo che rapporto ci sia tra di loro. Ebbene, a sorpresa i due sono spuntati a sorpresa sui social e la foto ha scatenato la reazione di tantissimi follower.

Alessandra Celentano e Adriano, in che rapporti sono?

Adriano e Alessandra Celentano sono zio e nipote, ma in che rapporti sono? La domanda è quella che si sono posti tanti follower in questi giorni. Qualcuno ha voluto far credere che tra i due non ci fosse un buon rapporto, visto che in tutti questi anni soltanto in rare occasioni si sono mostrati insieme. Adesso però, a spazzare via ogni dubbio è stata proprio lei, la Celentano la quale la scorsa domenica 4 settembre ha pubblicato un afoto insieme ad Adriano e alla cugina Rosita, ovvero la figlia di Adriano e di Claudia Mori.

La foto di Alessandra con Adriano e la cugina Rosita infiamma il web

“Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”. Queste le parole scritte da Alessandra sotto ad una foto dove la si vede insieme alla cugina ed al Molleggiato che tra l’altro è apparso davvero in splendida forma. La foto apparsa sui social ha ottenuto un grandissimo successo ed immediata è stata la reazione di tanti utenti che ovviamente hanno commentato facendo tanti complimenti ai protagonisti. Tra i tanti commenti, a non passare inosservato è stato quello di Raffaella Mennoia, che è una stretta collaboratrice di Maria De Filippi. “Che super Top… che stima per tuo zio, infinita”. Queste le parole della nota autrice televisiva che ha anche aggiunto un cuoricino rosso. Alessandra, con questo gesto ha allontanato tutte quelle falsità che circolano da tempo sul suo conto e sul rapporto con lo zio.

La nuova stagione di Alessandra ad Amici

Alessandra Celentano intanto, sarà presente anche per questa stagione 2022/2023 di Amici e ritroverà il suo grande amico Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Con quest’ultimi lo scorso anno Alessandra ha molto litigato. Assenti invece Anna Pettinelli e Veronica Peparini sostituiti da Arisa e dal ballerino Emanuel Lo. Amici di Maria De Filippi inizierà ufficialmente domenica 18 settembre e l’appuntamento come sempre vedrà dapprima una fase pomeridiana e poi serale, sempre su Canale 5.