Emma Marrone morto il papà, i messaggi da brividi di Stefano De Martino e Marco Bocci

Lutto per la famosa cantante salentina Emma Marrone, la quale ha perso nelle scorse ore il suo amato papà Rosario. La dedica sui social.

Lutto per la nota cantante Emma Marrone, visto che nelle scorse ore è scomparso improvvisamente e prematuramente il suo amato papà Rosario. La notizia è arrivata soltanto nella tarda serata di domenica 4 settembre e molti sono rimasti piuttosto sconvolti. Nella mattinata di oggi, invece, Emma sui social ha voluto dare il suo ultimo saluto al padre, al quale era tanto legata. Ma cosa ha scritto la cantante salentina?

Lutto per Emma Marrone, è morto il papà Rosario

Emma Marrone sta vivendo momenti di grande dolore per la scomparsa del padre Rosario. L’uomo sarebbe deceduto nella serata di domenica 4 settembre e la notizia ha colto davvero tutti di sorpresa. Ebbene, la cantante per salutare il suo papà ha scelto una foto ben specifica, dove l’uomo ha in braccio la sua amata chitarra. E’ stato proprio grazie a lui se Emma si è avvicinata al mondo della musica, appassionandosi a questo mondo. E’ stato Rosario a far avvicinare Emma alla musica, che è stata una sua grande passione.

La dedica della cantante per il suo papà

Una dedica davvero struggente quella di Emma che dopo aver pubblicato una foto che la ritrae felice al fianco del suo papà, ha scritto “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Queste le parole scelte dalla cantante per salutare il suo papà, morto ieri sera all’età di 66 anni. A diffondere la notizia della morte dell’uomo è stato il comune di Aradeo, il paese in provincia di Lecce che è quello di origine della famiglia, attraverso un post diffuso sulla pagina ufficiale. Ancora oggi non si conoscono le reali cause della morte dell’uomo ma una cosa sembra essere certa, ovvero che la dipartita sia avvenuta in modo improvviso.

I messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi

Tantissimi coloro i quali hanno voluto dare l’ultimo saluto al padre di Emma, da amici a colleghi e semplici fan. Sulla pagina di Emma sono arrivati i messaggi di cordoglio di Stefano De Martino che ha soprannominato Rosario “vecchio lupo” e poi ancora le condoglianze di Marco Bocci. “Rosario, vecchio lupo. Ho il cuore in mille pezzi”, queste ancora le parole di Antonino Spadaccino grande amico di Emma.