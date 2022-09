Francesco Totti e Ilary Blasi, lanciata la bomba: nell’ultimo anno vivevano da separati in casa

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto l’ultimo anno da separati in casa. E’ questa l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore.

Torniamo a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, visto che giorno dopo giorno emergono sempre di più gossip e indiscrezioni su questa rottura che è a distanza di mesi molto chiacchierata. La separazione è arrivata lo scorso mese di luglio e sembra che la notizia abbia lasciato tutti piuttosto increduli. Ad ogni modo, solo in queste ore si è diffusa una notizia secondo la quale Totti e Ilary sarebbero separati in casa da circa un anno. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Francesco Totti e Ilary Blasi, continuano ad emergere delle indiscrezioni

Nelle scorse ore La Repubblica ha lanciato una notizia che ha dell’incredibile e riguarderebbe proprio Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a questa indiscrezione, Francesco e Ilary avrebbero vissuto l’ultimo anno da separati in casa. Si tratta di una rivelazione davvero molto importante che ha davvero dell’incredibile.

Ultimo anno da separati in casa per i due ex

Ilary intanto ha trascorso un’estate davvero molto intensa e soprattutto la prima da single dopo circa 20 anni di matrimonio. Ha viaggiato in lungo e largo, è stata in Africa, poi ha trascorso qualche giorno a Sabaudia, Cortina e poi ancora in Croazia. Insomma, l’ex letterina di Passaparola non si è proprio fermata un attimo. Adesso che è tornata a casa, è pronta a proseguire con le pratiche della separazione, supportata dal suo legale, Alessandro Simeone. Totti, invece, dal canto suo sarebbe rappresentato da Antonio Conte che da anni è il legale della Roma, e negli ultimi giorni avrebbe chiamato Anna Maria Bernardini De Pace.

Le questioni legali

I rapporti tra i due ex sarebbero comunque abbastanza tesi, almeno questo è quanto riferito da Alfonso Signorini che proprio nelle scorse settimane ha incontrato Ilary sulle Dolomiti facendo una lunga chiacchierata con lei. Stando così le cose, le pratiche della separazione potrebbero andare per le lunghe e arrivare anche in tribunale. Questo è quello che Francesco vorrebbe evitare, soprattutto per il benessere dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Intanto continua la frequentazione, seppur di nascosto, tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. I due vivrebbero questa segreta storia d’amore ormai da diversi mesi. Il loro primo incontro risale al mese di agosto 2021 ad un torneo di padel e sarebbe scoppiata la passione.