Ilary Blasi, un fotografo lancia la bomba: “Quando mi incontra non mi saluta più e c’è un motivo”

Ilary Blasi è la regina indiscussa di questa estate 2022. Adesso spuntano delle foto del passato, dove la conduttrice apparse sexy e senza veli.

Ilary Blasi è la regina del gossip di questa estate 2022. Dopo la notizia della separazione da Francesco Totti, Ilary ha viaggiato in lungo e largo ed ha trascorso la sua prima estate da single dopo tanti anni di matrimonio con Francesco Totti. Ebbene, in queste settimane però è stato detto di tutto e tante sono state le indiscrezioni lanciate anche sul passato della conduttrice.

Ilary Blasi, le foto del passato che la mostrano sensuale e sexy

In quest’ultimo periodo, ad esempio, sono state pubblicate delle foto dove Ilary appare in pose davvero sensuali e che sarebbero presenti sul settimanale Dipiù Tv. Non sono foto recenti ma risalgono a diversi anni fa, quando Ilary ha voluto mostrare il suo fisico mozzafiato. Le foto sono state scattate dal fotografo Angelo Genovese che ha ammesso “Lo fece per soldi e per la carriera“. Queste foto sono del tutto inedite e riguardano il passato della conduttrice de L’Isola dei famosi. “Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno”. Queste le parole del fotografo Angelo Genovese che all’epoca ha scattato le foto in questione, dove Ilary è apparsa senza veli.

Il retroscena del fotografo Angelo Genovese

Oggi Angelo Genovese ha fatto ancora una precisazione. “Quelle vennero dopo. Il produttore di un sito di viaggi aveva bisogno di immagini di ragazze in pose sensuali per pubblicizzare i suoi prodotti. Vide l’album di lei e rimase folgorato, tanto che la volle ingaggiare subito“. Ecco le parole del fotografo. Ilary nel momento in cui ha scattato quelle foto si trovava a Londra per imparare l’inglese ed anche per guadagnarsi qualche soldo, lavorando in un bar. “Il produttore le offrì il biglietto del viaggio Londra-Roma e due milioni delle vecchie lire e lei accettò“, ha aggiunto ancora il fotografo che come un fiume in piena ha raccontato i retroscena relativi a quelle foto.

Ilary senza veli, il racconto del fotografo sulle foto del passato

“All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta. Non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nudo integrale e volgare”. Questo ancora quanto aggiunto dal fotografo che ha ancora raccontato di una volta in cui ha incontrato Ilary con Francesco e quest’ultima fece finta di un conoscerlo. “Io la salutai, le sorrisi, ma lei non mi rispose. Forse le ricordavo un periodo da modella di foto che oggi vorrebbe cancellare“.