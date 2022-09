Alessia Cammarota, sui social al veleno contro le altre influencer: “Io a Venezia? No, ho da stendere i panni”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ polemica dopo le parole dichiarate da Alessia Cammarota che ha risposto ad un utente che le ha chiesto il motivo per cui non fosse presente a Venezia sul red carpet.

Polemica infinita per la partecipazione delle influencer sul red carpet a Venezia, in occasione del Festival del cinema. In questi giorni si sta svolgendo questo Festival molto famoso in tutto il mondo e non soltanto in Italia, al quale stanno prendendo parte attori, attrici e registi ma non solo. Come ogni anno stanno sfilando sul red carpet noti personaggi del web, i cosiddetti influencer che di fatto rappresentano e pubblicizzano alcuni brand.

Alessia Cammarota non sfilerà sul Red Carpet a Venezia

Ebbene, in questi giorni a sollevare l’ennesima polemica è stata Alessia Cammarota, ovvero l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quest’ultima parlando con i suo follower su Instagram ha spiegato per quale motivo non sfilerà alla Mostra del cinema di Venezia. Sono stati in tanti a criticare tutti gli influencer, ex personaggi di Uomini e Donne che hanno preso parte al Festival, sfilando sul red carpet. “Ma cosa ci azzeccano con il cinema quelli?”, questa è stata una delle domande più frequenti poste dagli utenti social e indirizzata a personaggi come Beatrice e Ludovica Valli, Marco Fantini, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ma anche Giorgia Soleri, Paola Di Benedetto e tanti altri. Chi ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di andare a Venezia è stata lei, Alessia ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha anche spiegato il motivo e lo ha fatto attraverso le sue Instagram Stories.

Le parole dell’ex corteggiatrice scatenano la polemica

Le sue parole, seppur oneste però, hanno causato diverse reazioni e polemiche. Qualcuno le ha chiesto perché non sfila sul red carpet come altre colleghe. Ecco la sua risposta “Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto?”. Poi Alessia avrebbe aggiunto “No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io a Venezia cosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, non Alessia che alle tre del pomeriggio stende”. Queste sue parole hanno letteralmente scatenato una polemica infinita sui social, perchè è sembrato che la giovane si fosse scagliata contro i colleghi influencer.

La precisazione di Alessia

A quel punto la moglie di Aldo Palmeri è dovuta intervenire per fare chiarezza. Già si è scatenato l’inferno.” Io non ho detto che le influencer non sono all’altezza, ma magari. Io non sarei all’altezza. Quindi, riferito a me dico no perché non serviva qualcuno che passasse l’aspirapolvere perché quello potrei fare. Non ne sarei all’altezza, non sto sminuendo gli altri. Sto semplicemente facendo dell’ironia su me stessa. Quindi vi prego, cogliete l’ironia e fatevi una risata”.