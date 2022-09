Can Yaman e Francesca Chillemi, al Festival del cinema momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti al Festival del cinema di Venezia per la presentazione della fiction Viola come il mare. I due attori protagonisti di cori imbarazzanti.

Due delle star più attese al Festival del cinema a Venezia, Can Yaman e Francesca Chillemi. L’attore turco e la nota ex Miss Italia sono i protagonisti della fiction Viola come il mare che sarebbe dovuto andare in onda già qualche tempo fa ma è stata rimandata al prossimo autunno. Adesso i due sono sbarcati in laguna e tanti sono stati coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarli e fare con loro una foto ricordo. Ad ogni modo, sembra che una volta sbarcati i due attori siano stati “vittime” di alcuni cori davvero imbarazzanti. Ma cosa è accaduto?

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti al Festival del cinema di Venezia

Il noto attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi nelle scorse ore sono arrivati in Laguna per prendere parte alla presentazione della fiction intitolata Viola come il mare, di cui sono protagonisti. La fiction in questione tra poche settimane andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Appena scesi dalla barca, pare che i due siano stati raggiunti da cori che hanno messo Can e Francesca in imbarazzo.

Al loro arrivo gli attori investiti da cori imbarazzanti

Già nei mesi passati si era tanto parlato di una possibile relazione tra i due, voci che sono state smentite dai diretti interessati più volte. Francesca tra l’altro è legata da diverso tempo al noto imprenditore Stefano Rosso dal quale ha anche avuto una figlia nata nel 2016. A diffondere la voce di un possibile flirt tra i due è stato Chi Magazine che ha anche pubblicato degli scatti piuttosto dubbi.

Tutti vogliono il bacio, la risposta di Can spiazza tutti

Adesso che l’attore turco e l’interprete messinese si trovano a Venezia pare che abbiano ricevuto delle richieste piuttosto imbarazzanti. “Bacio, bacio, bacio”, si è alzato questo coro quando i due sono apparsi davanti ai flash. Imbarazzo per Francesca che pare abbia risposto “Ma va”. Infatti, il bacio non c’è stato. Un’altra voce poi si è alzata dicendo alla coppia “Fate l’amore”, e questa volta è intervenuto Can Yaman dicendo “Prossimo anno”, ovviamente con la sua solita ironia. Intanto, la presentazione della fiction è prevista per domani martedì 6 settembre a Venezia ed oltre agli attori ci sarà anche il regista Francesco Vicario.