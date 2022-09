Barbara D’Urso nella bufera, l’attacco è durissimo: “Venduta”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso presente al Festival della Tv a Dogliani si è espressa su Giorgia Meloni utilizzando parole di stima. Parole che non sono piaciute alla Drag Queen Priscilla che non ha perso l’occasione per attaccare la conduttrice su Twitter.

E’ finita al centro di una grossa polemica, nel corso delle ultime ore, la celebre conduttrice televisiva italiana Barbara D’Urso. Il tutto a causa di alcune sue parole pronunciate nel corso dell’intervista rilasciata a Dogliani. Parole che non sono tanto piaciute ad una delle giudici di Drag Race che non ha perso l’occasione di scagliarsi contro la celebre presentatrice. Ma esattamente, cosa ha provocato la sua reazione? Facciamo un po’ di chiarezza.

Barbara D’Urso al centro della polemica

Chi conosce e segue Barbara D’Urso sa bene quanto la celebre conduttrice Mediaset si esponga sempre, soprattutto nelle sue trasmissioni, a favore del mondo Lgbtq. Chi invece non sempre si mostra d’accordo con i diritti reclamati dal mondo Lgbtq è Giorgia Meloni candidata alle prossime elezioni del 25 settembre. E proprio a proposito della Meloni si è recentemente espressa Barbara D’Urso utilizzando delle parole di stima. Parole che però non sono piaciute a molti, soprattutto alla celebre giudice del programma Drag Race ovvero la celebre Drag Queen Priscilla che sui social ha colto l’occasione per attaccare la presentatrice di Pomeriggio Cinque.

Le parole espresse dalla celebre conduttrice

Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dalla D’Urso che hanno scatenato la polemica? La conduttrice presente al Festival della Tv ha rilasciato una lunga intervista al vicedirettore de La Stampa ovvero Andrea Malaguti e risposto a varie domande. Una di queste riguardava la celebre leader di Fratelli D’Italia ovvero Giorgia Meloni a proposito della quale ha dichiarato “Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse”. La D’Urso ha poi proseguito “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento, di destra o di sinistra. L’importante è la squadra che farà, è una ca…uta, combatte da anni e potrebbe farne una giusta”.

La reazione della Drag Queen Priscilla

Le parole espresse dalla celebre conduttrice, che durante l’intervista ha anche colto l’occasione per smentire le voci circolate nei mesi scorsi sui presunti litigi con i vertici Mediaset, non sono piaciute alla giudice di Drag Race ovvero la Drag Queen Priscilla la quale è intervenuta sui social utilizzando delle parole abbastanza dure. Quest’ultima su Twitter ha scritto “Ho sempre dichiarato pubblicamente il mio pensiero su Barbara d’Urso e lo ribadisco: VENDUTA!”. Parole queste alle quali la D’Urso al momento non sembrerebbe avere ancora risposto.