Caterina Balivo e l’addio a Vieni da Me: “L’ho fatto per me stessa e c’è un motivo”

Caterina Balivo nel corso di una recente intervista rilasciata a DiPiùTv è tornata a parlare dell’addio al programma Rai Vieni da Me rivelando di non aver preso questa decisione solamente per la sua famiglia ma di averlo fatto anche per se stessa.

Una lunga intervista a DiPiùTv è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva Caterina Balivo. Intervista nel corso della quale la presentatrice ha colto l’occasione per rivelare quali sono stati i reali motivi che nel maggio del 2020 l’hanno spinta a lasciare per sempre il programma Vieni da me. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

La lunga intervista di Caterina Balivo a DiPiùTv

Sono trascorsi circa due anni da quando nel mese di maggio del 2020 Caterina Balivo ha deciso di lasciare il programma Vieni da Me. Ed ecco che a distanza di tutto questo tempo la conduttrice è finalmente pronta a tornare in televisione con un nuovo programma che andrà in onda su La7. Stiamo nello specifico parlando del quiz show ‘Lingo-Parole in gioco’ che porterà ancora una volta la conduttrice in televisione per la felicità di tutti i suoi fan. Intervistata da DiPiùTv ecco che Caterina Balivo ha colto l’occasione per rivelare quali sono stati i reali motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dalla televisione. E nello specifico la celebre presentatrice ha rivelato di averlo fatto per la famiglia, ma non solo.

La rivelazione della conduttrice: “L’ho fatto per me stessa”

Da quando nel mese di Maggio del 2020 Caterina Balivo ha detto addio al programma da lei condotto ed intitolato ‘Vieni da me’ si è più volte detto che abbia deciso di farlo per la sua famiglia. In realtà però questa non sembrerebbe essere l’unica motivazione. A rivelarlo è stata proprio la celebre presentatrice nel corso dell’intervista rilasciata a DiPiùTv. “Non l’ho lasciato esclusivamente per seguire la mia famiglia. L’ho fatto piuttosto per me stessa, perché volevo sentirmi libera di potere scegliere quando smettere di lavorare. Il lavoro non è tutto nella vita”, queste di preciso le sue parole.

Il ritorno in tv dell’amatissima Caterina Balivo

Caterina Balivo è adesso pronta a tornare in televisione con il quiz show ‘Lingo-Parole in gioco’. Un quiz show all’interno del quale, puntata dopo puntata, tre coppie dovranno sfidarsi in giochi che riguardano le parole, avverbi, aggettivi e sostantivi. Le coppie dovranno essere reali, e quindi legate da rapporti di amore, amicizia e lavoro. E solo chi vincerà la puntata avrà la possibilità di sfidarsi con le nuove coppie nel corso della puntata successiva. A proposito del fatto che dopo anni adesso sarà l’unica donna a condurre un quiz in tv la Balivo ha dichiarato “In effetti sono l’unica donna a condurre un quiz show. Io con Lingo sono per così dire una novità.”