Maurizio Costanzo diretto su Elisabetta Gregoraci poco in tv: “Cosa mi sembra le sia accaduto dopo il Gf”

Molti sono coloro che nel corso degli ultimi mesi si sono posti delle domande su Elisabetta Gregoraci e la sua poca presenza in televisione. E a tentare di dare una risposta a tali interrogativi è stato Maurizio Costanzo.

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più apprezzate della televisione italiana ma nonostante ciò non sembrerebbe avere molto spazio in questo mondo. Come mai? E’ questa la domanda che alcuni fan dell’ex moglie di Briatore si sono posti e alla quale ha risposto proprio Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo.

Elisabetta Gregoraci poco presente in televisione

E’ stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip nel 2020 ma da quel momento il suo spazio in televisione sembrerebbe essersi ridotto allo svolgimento di ruoli marginali e non primari. Stiamo parlando della bellissima ma anche amatissima Elisabetta Gregoraci a proposito della quale molti dei suoi fan si sono posti delle domande. Ad esempio vi è stato un lettore di Nuovo che ha scritto alla rubrica tenuta da Maurizio Costanzo affermando di essere dispiaciuto del fatto che alla bellissima Elisabetta non venga affidato un ruolo primario in tv. “L’ho vista a Scherzi a parte e Nudi per la vita di recente, ma mi sembra che dopo il GF l’abbiano un po’ messa in panchina”, queste le parole espresse dal lettore.

La risposta di Maurizio Costanzo

Alle parole espresse dal lettore ha risposto direttamente Maurizio Costanzo il quale ha rivelato che per la bella Elisabetta sicuramente arriverà presto “un’occasione di riscatto”. E ancora Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo si è poi espresso in maniera positiva sull’ex moglie di Flavio Briatore affermando che non solo ha delle ottime capacità ma riesce a stare anche davanti alle telecamere.

La novità annunciata dalla Gregoraci

Proprio di recente Elisabetta Gregoraci è intervenuta sui social annunciando una novità in arrivo. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? In realtà al momento non sembrerebbe essere trapelato ancora nulla, per cui non è possibile fornire una risposta. In realtà però sempre Maurizio Costanzo sulle pagine di Nuovo ha menzionato l’esperienza della bella Elisabetta nel campo della musica. Esperienza maturata a Battiti Live e che potrebbe portarla alla conduzione di qualche nuovo programma relativo proprio al mondo della musica. Ma, sarà così oppure no? Non ci rimane che attendere per scoprire quali importanti novità riguarderanno la vita della bella Elisabetta.