Gf vip, Antonella Fiordelisi prima rivela che Totti l’ha chiamata e poi fa un gesto che spiazza Signorini

Antonella Fiordelisi e la verità sulla chat di Francesco Totti. In puntata Alfonso Signorini chiede spiegazioni alla vippona.

E’ andata in onda nella serata di ieri una puntata del Grande fratello vip, condotta da Alfonso Signorini come sempre. Una delle protagoniste della puntata è stata Antonella Fiordelisi, la quale nei giorni scorsi ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti su Francesco Totti. Ebbene, nel corso della puntata Alfonso ha interpellato la gieffina, chiedendo delle spiegazioni al riguardo. Facciamo un pò di chiarezza.

Gf vip, Antonella Fiordelisi protagonista dell’ultima puntata

Al Grande fratello vip, nel corso della puntata di ieri Alfonso Signorini è tornato su una questione che in settimana aveva destato parecchia curiosità. Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi parlando con alcuni coinquilini aveva confessato il fatto che Francesco Totti le aveva scritto su Instagram. Poi, avendo capito di aver fatto un “guaio”, aveva tentato di minimizzare il tutto. Ad ogni modo, Alfonso è tornato sull’argomento facendo delle domande ben specifiche alla vippona.

Si parla della coppia nata in casa

Antonella ed Edoardo sono stati i protagonisti della prima parte della puntata del Gf vip trasmessa nella serata di ieri, lunedì 31 ottobre 2022. I due, come ben sappiamo, da alcune settimane sono molto vicini e possiamo dire che è nato un amore. I due però nei giorni scorsi hanno parecchio litigato, per colpa della gelosia dell’uno e dell’altro. Antonella non ha apprezzato il fatto che Edoardo abbia flirtato con altre donne della casa.

Alfonso chiede ad Antonella spiegazioni sulle sue parole su Francesco Totti

Dopo aver parlato della coppia, Alfonso ha poi chiesto ad Antonella spiegazioni sulle dichiarazioni da lei rilasciate su Francesco Totti. La vippona ha riferito di non ricordare quando ciò è accaduto, ma sicuramente quando era stata già ufficializzata la separazione da Ilary Blasi. Forse ad agosto o settembre, stando alle parole della Fiordelisi. Ad ogni modo, Totti era già fidanzato con Noemi Bocchi, così come ha sottolineato lo stesso Alfonso. A quel punto la Fiordelisi ha tenuto a mandare un saluto alla diretta interessata lasciando Signorini senza parole per la sfrontatezza.