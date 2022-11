Jessica Morlacchi prima replica alla Lucarelli in modo durissimo ma poi le chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Jessica Morlacchi replica alle parole al veleno di Selvaggia Lucarelli, dopo quanto accaduto con Memo Remigi ad Oggi è un altro giorno.

Selvaggia Lucarelli in questi giorni ha attaccato Jessica Morlacchi, dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno. Dopo le dure parole della Lucarelli, nelle scorse ore è arrivata la stoccata della cantante che si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Selvaggia Lucarelli e cosa ha replicato Jessica Morlacchi?

Selvaggia Lucarelli e l’affondo a Jessica Morlacchi

Selvaggia Lucarelli, nonostante siano trascorsi già diversi giorni dalla molestia di Memo Remigi ad Oggi è un altro giorno, ai danni di Jessica Morlacchi, ha voluto dire la sua e lo ha fatto attaccando la cantante. Inizialmente, il giudice di Ballando con le stelle aveva espresso solidarietà alla cantante, poi però l’avrebbe attaccata scrivendo un post pubblicato su Instagram. Ovviamente, come potrete immaginare, i toni non sono stati per niente distensivi e la cantante ha risposto per le rime.

Le parole di Selvaggia

“Per me Memo Remigi sta bene dove sta, cioè a casa a palpeggiare il suo divano, ma spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano ‘tro.e’, perché sono cose gravi allo stesso modo.” Erano state queste le parole di Selvaggia Lucarelli che ha tirato in ballo, quindi, un episodio specifico in cui Jessica aveva riso nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno, in cui si era parlato di quanto accaduto tra Iva Zanicchi e la stessa, quando la cantante le aveva dato della “tr**”.

La replica al veleno di Jessica Morlacchi

Come già anticipato, non è tardata ad arrivare la replica della cantante che sui social si è lasciata andare ad uno sfogo. “Mi sono capitati sottomano più post…Che dire…immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina…Quindi ci sta. Poi magari subentra anche il ciclo…poi in questo caso si parte da una base di veleno d’animo puro. Insomma, comprendo comprendo.” Ma poi la Morlacchi ha fatto un passo indietro e ha porto le sue scuse alla Lucarelli: “”Mi sono resa conto della gravità delle parole solo dalla reazione delle persone che mi stanno intorno …Mi hanno fatto notare che stavo usando stereotipi e pregiudizi della peggiore cultura maschilista e qualunquista verso un’altra donna… Ho capito di aver sbagliato, quindi ecco qui le mie scuse sincere”.