Ambra Angiolini, Fuori dal Coro mostra il documento di sfratto

Ambra Angiolini continua ad essere accusata di occupare abusivamente una casa. E a tal proposito Fuori dal Coro ha svelato ai telespettatori un documento importante.

Sono ormai diverse settimane che la celebre attrice e conduttrice Ambra Angiolini si trova al centro di una grossa polemica in seguito alle accuse mosse nei suoi confronti da Silvia Slitti. Ed ecco che della questione è tornato ad occuparsi il programma ‘Fuori dal coro‘ facendo anche delle importanti rivelazioni. Ma, vediamo nello specifico cos’è successo.

Ambra Angiolini ancora al centro della polemica

Non sembra essere destinata a placarsi la polemica che vede protagonista Ambra Angiolini. La celebre attrice infatti si è trovata coinvolta nell’inchiesta ‘Ladri di case’ portata avanti dalla trasmissione ‘Fuori dal coro’. Il tutto dopo che la moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini ovvero la Wedding planner Silvia Slitti l’ha accusata di occupare abusivamente la sua casa. Ambra Angiolini ha sempre deciso di mantenere il silenzio sulla questione non rispondendo alle domande dei giornalisti ma importanti novità sul caso sono emerse nel corso delle ultime ore.

Le novità emerse dalle indagini di Fuori dal coro

Nonostante quindi Ambra Angiolini abbia più volte dichiarato di non avere nulla da dire sulla vicenda ecco che il talk show condotto da Mario Giordano ovvero ‘Fuori dal coro’ ha deciso di approfondire la questione effettuando delle indagini. E proprio in seguito a tali indagini i giornalisti sono riusciti ad entrare in possesso di un particolare documento secondo il quale sembrerebbe esserci una specifica ordinanza con convalida dello sfratto con data 3 ottobre 2022.

Le parole di Mario Giordano sul caso Angiolini

Mario Giordano, conduttore del programma, ha spiegato che sul documento è presente il nome dell’ex fidanzato dell’Angiolini ovvero l’allenatore Massimiliano Allegri al quale il contratto è intestato ma che sarebbe già scaduto lo scorso 30 giugno. Nel documento recuperato da Fuori dal Coro, ha proseguito Giordano, è inoltre presente una dicitura secondo la quale Allegri non sembrerebbe opporsi alla convalida dato che lui non vive già da mesi in questo appartamento. E, ha proseguito il conduttore “Chi sta occupando abusivamente è Ambra”. Nel documento in questione, sempre secondo quanto rivelato da Fuori dal Coro, è dimostrata anche la presenza del giudice per lo sfratto. La Angiolini avrebbe chiesto del tempo per lasciare la casa in modo tale da poter organizzare con calma il trasloco. Un tempo che la Slitti sembrerebbe averle concesso ma nonostante la sua disponibilità la bella Ambra sembrerebbe aver non solo diffidato la moglie di Pazzini ma tramite i suoi legali le avrebbe anche fatto sapere di non voler essere importunata.