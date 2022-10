Ballando, Selvaggia Lucarelli getta veleno su Iva Zanicchi: “Cosa sta facendo in questi giorni”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore ha commentato sui social la polemica nata con Iva Zanicchi e ha colto l’occasione per lanciare una dura frecciatina alla celebre artista.

Sono ormai diversi giorni che Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si trovano al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La polemica nata dopo le parole pronunciate dalla Zanicchi a Ballando con le Stelle nei confronti della celebre giurata. Una polemica che non sembra essere destinata a placarsi, e a svelare il perchè è stata proprio la Lucarelli.

La polemica nata tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi

Selvaggia Lucarelli anche quest’anno fa parte della giuria di Ballando con le Stelle mentre invece Iva Zanicchi è presente nella trasmissione come concorrente. Proprio nel corso di una delle puntate la Zanicchi si è rivolta alla giurata utilizzando parole abbastanza dure e poco eleganti. Poco dopo l’artista si è scusata ma nonostante ciò a distanza di alcuni giorni dall’accaduto se ne continua ancora a parlare molto. Tante sono state le trasmissioni che si sono occupate di parlare della vicenda, programmi ai quali ha partecipato proprio la Zanicchi ribadendo sempre le sue scuse. Ma allora perchè se ne continua a parlare? A rivelarlo è stata la Lucarelli.

Il commento di Selvaggia Lucarelli sui social

Selvaggia Lucarelli, che con assoluta tranquillità è solita esprimere i suoi pensieri anche se scomodi e duri, ha commentato attraverso una serie di storie social la polemica nata tra lei e la Zanicchi. Nello specifico il suo intervento è nato in seguito alle parole scritte sul Corriere della Sera da Aldo Grasso. Il giornalista avrebbe infatti commentato l’accaduto rivolgendosi alla conduttrice Milly Carlucci e affermando che se si invitano certe persone si sa già cosa può accadere. Parole queste che non sono assolutamente piaciute alla giurata dello show di Rai 1. La Lucarelli non ha gradito che il giornalista abbia insinuato che il tutto possa essere stato pianificato e che “sia pure un certo godimento premeditato nel farsi dare della tr**a in tv”. La Lucarelli ha poi continuato sostenendo che forse per il giornalista era scontato che una donna di spettacolo come la Zanicchi oltre che ex parlamentare potesse pronunciare tali parole.

La frecciatina rivolta alla Zanicchi

Selvaggia Lucarelli ha poi concluso il suo intervento esprimendo delle parole che a molti sono sembrate una chiara frecciatina rivolta alla Zanicchi. Nello specifico ha voluto precisare che lei ha rifiutato ogni ospitata in televisione per parlare della questione e ha poi concluso “L’avrei chiusa domenica con le scuse, invece la Zanicchi sta facendo il tour dei programmi tv”. Come risponderà la celebre artista a tali parole?