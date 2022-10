Francesco Totti, la figlia Chanel lo prende in giro sui social, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti nelle scorse ore si è reso complice della figlia Chanel che ha condiviso su TikTok un video in cui si diverte a prendere in giro il padre diventando subito virali.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore del particolare video condiviso sui social dalla secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ovvero la bellissima Chanel. Un video abbastanza ironico in cui la giovane appare in compagnia del padre e di cui molti stanno discutendo. Ma esattamente, per quale motivo?

Chanel Totti sui social insieme a papà Francesco

Francesco Totti nel corso delle ultime settimane è apparso spesso sui social in compagnia dei figli, ed in particolar modo in compagnia della figlia Chanel. Proprio alcuni giorni fa l’ex Capitano della Roma aveva dedicato alla ragazza un post su Instagram e la reazione della giovane aveva molto commosso i fan. Adesso invece, al contrario, il post condiviso nelle scorse ore dalla bellissima Chanel ha tanto divertito i suoi followers. Stiamo parlando infatti di un video molto simpatico diventato in poche ore virale in cui è possibile vedere la ragazza passeggiare insieme al padre con in sottofondo un audio il cui protagonista è Francesco Totti alcuni anni fa.

Il video diventato virale

Nell’audio del video condiviso da Chanel su TikTok è possibile sentire il padre Francesco rispondere a delle domande e di preciso “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? calciatore. Sesso? ‘Na cifra”. Proprio sul finale la ragazza è scoppiata a ridere e ha abbracciato il suo papà. Un video semplice che ha divertito i followers e che ancora una volta ha fatto ben capire quanto i due siano uniti da un rapporto di grande amore ma anche di grande complicità.

Francesco Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto

Nonostante quindi la bomba mediatica che ormai da diversi mesi ha investito la famiglia Totti-Blasi, nonostante la separazione di quella che sembrava essere una delle coppie più salde del mondo dello spettacolo destinata a durare per sempre ecco che il rapporto tra Francesco Totti e i suoi figli continua ad essere speciale come è sempre stato. Intanto proprio nei giorni scorsi l’ex capitano della Roma è ufficialmente uscito allo scoperto con la nuova compagna ovvero Noemi Bocchi. I due infatti sono stati ripresi insieme alla festa di compleanno di Francesco ma poi anche allo stadio e in tante altre diverse occasioni. Il video condiviso da Chanel nelle scorse ore su TikTok è quindi apparso a molti non solo un modo simpatico per prendere in giro il padre ma anche il segno che la giovane ha ben accettato la sua nuova vita sentimentale.