Giulia De Lellis condivide un video su TikTok e arriva la frecciatina velenosa della fidanzata di Damante

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare del video condiviso su TikTok dalla celebre influencer Giulia De Lellis. Un video che ha fatto tanto discutere in quanto a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta all’ex fidanzato Andrea Damante. Ed ecco che nelle scorse ore è arrivata la risposta dell’attuale fidanzata dell’ex tronista.

Il video condiviso su TikTok da Giulia De Lellis

Ad iniziare questo scambio di frecciatine social è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e storica fidanzata di Andrea Damante ovvero Giulia De Lellis. La giovane, oggi considerata una delle più seguite influencer italiane, ha condiviso su TikTok un particolare video sfruttando la funzione voiceover ovvero quella che consente all’utente di muovere le labbra e seguire un audio impostato. Nel video in questione la De Lellis fa finta di intrattenere una conversazione con un’amica. “Amò l’ex tuo dura ancora con questa aò?”, questa la domanda rivolta all’amica che a sua volta risponde “Te credo, me sto zitta”.

La polemica social

Il video condiviso dalla giovane influencer, attualmente fidanzata con un giovane di nome Carlo Gussalli Beretta conosciuto semplicemente come Carlo Beretta ovvero il figlio del vicedirettore della nota fabbrica di armi Beretta, non è assolutamente passato inosservato. Sono stati molti gli utenti social, ed in particolare i fan dell’ex coppia, che hanno interpretato tale video condiviso su TikTok come una chiara frecciatina rivolta dalla De Lellis all’ex fidanzato e all’attuale compagna ovvero l’attrice Elisa Visari. Ed infatti dopo qualche giorno di silenzio è arrivata nelle scorse ore quella che a molti è sembrata una vera e propria risposta da parte proprio della Visari.

La risposta dell’attuale fidanzata di Andrea Damante

L’attuale fidanzata di Andrea Damante, alla quale l’ex tronista sembra essere legato da un forte sentimento, ha nello specifico condiviso nelle scorse ore un video su TikTok anche lei con un audio voiceover. Nel video in questione la Visari ,con la voce di Emanuela Fanelli, afferma “Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un’età eh!”. Insomma, anche se le dirette interessate non hanno mai fatto i rispettivi nomi è sembrato a tutti abbastanza chiaro che il video condiviso dalla De Lellis fosse rivolto a Damante e la Visari. E che il video condiviso dalla Visari sia stata una chiara risposta alle parole espresse dall’influencer. In tanti si stanno domandando se la bella Giulia deciderà di rispondere al video della fidanzata del suo ex oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’.