Carmen Di Pietro fuori di sè contro il figlio: “Non lo …”

Carmen Di Pietro è una nota showgirl la quale da diversi mesi orami è una nota naufraga dell’Isola dei famosi. Ebbene, sembra che la donna abbia preso parte al reality insieme al figlio Alessandro Iannoni. Il giovane però, ad un certo punto avrebbe fatto sapere di non voler più continuare per poter proseguire gli studi universitari. La mamma invece è rimasta in corsa al reality di Canale 5 dove sembra che stia facendo un gran bel percorso.

Carmen Di Pietro vittima di uno scherzo organizzato dalla produzione dell’Isola dei famosi

Ad ogni modo, proprio in queste ore sembra che Carmen sia stata protagonista di uno scherzo, organizzato per lei dagli autori dell’Isola dei famosi e che ha visto anche la complicità dello stesso Alessandro e non solo. Avrebbe preso parte a questo scherzo anche Guendalina Tavassi che è stata anche lei una protagonista di questo reality e pare che abbia tanto legato con Carmen ed il figlio. Insomma, nel corso dell’ ultima puntata de L’Isola dei famosi andato in onda lunedì 6 giugno 2022 sembra che Carmen sia stata la protagonista di uno scherzo che ha riguardato proprio il figlio Alessandro.

Il figlio Alessandro beve e flirta con altre ragazze, Carmen non crede ai suoi occhi

Sarebbero stati mostrati alla showgirl dei video girati da Guendalina Tavassi e da altre amiche di Alessandro dove si vede quest’ultimo bere e flirtare con diverse ragazze. Ad un certo punto, Alessandro rivolgendosi alla madre avrebbe detto “Quelli sono video caricati sui social mamma“. Poi avrebbe aggiunto dell’altro. “Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà. Molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

La reazione di Carmen che rimane senza parole e poi va su tutte le furie

Le parole di Alessandro e quei filmati hanno lasciato completamente senza parole la stessa Carmen. “Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di Guendalina, quella disgraziata. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre. Ho le caldane, ma è uno scherzo? Sono tutta agitata!”. A quel punto, Ilary avrebbe confessato a Carmen che si trattava solo di uno scherzo.