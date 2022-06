Maria Chiara Giannetta, riceve un Telegatto e dice: “Con questo premio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria Chiara Giannetta è una nota attrice la quale in questi ultimi anni sembra stia letteralmente spopolando in termini di grande successo. E’ stata anche una co-conduttrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’abbiamo vista sul palco dell’Ariston essere protagonista ed ha dimostrato di avere un grandissimo talento come conduttrice e non solo. Ad ogni modo, anche quest’anno si è confermata essere una delle protagoniste di questa stagione televisiva. In questi giorni ha rilasciato un’intervista, spiegando quelli che sono i suoi progetti in arrivo.

Maria Chiara Giannetta riceve un premio tanto ambito, il Telegatto di Tv sorrisi e canzoni

Maria Chiara Giannetta è una nota attrice, la quale sicuramente in questi anni ha dimostrato di avere un grandissimo talento. Ha ricevuto anche un premio molto ambito in questi giorni, ovvero il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni. Intervistata dal noto settimanale, sembra che l’attrice abbia dichiarato qualcosa di molto interessante. “Questo premio rappresenta una sorta di punto e a capo. Il cerchio non si chiude qui. E’ un girare pagina. Ora comincia un nuovo capitolo”. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attrice che ricordiamo proprio quest’anno ha avuto un successo strepitoso con Blanca, ma anche con la serie televisiva Don Matteo 13 e la conduzione del Festival di Sanremo.

Le parole della nota attrice sui ruoli da lei interpretati

Blanca, a suo dire, è uno dei ruoli che maggiormente ha dato modo a Maria Chiara Giannetta di poter emergere e farsi apprezzare dal pubblico italiano. Il prossimo mese di novembre, pare che Maria Chiara sarà impegnata sul set per la ripresa della seconda stagione della fiction di Rai 1. “Mi è costata di più da un punto di vista di sacrificio della mia vita. Nei sette mesi di riprese è esistita solo Blanca, è stata totalizzante”. Queste ancora le sue parole, parlando proprio delle emozioni vissute nell’interpretare un consulente di polizia, cosa che a suo dire pare non sia stato così tanto semplice.

I progetti futuri della nota attrice

Fino ad oggi, Maria Chiara ha interpretato diversi personaggi, ma nella maggior parte dei casi si è trattato di eroine o comunque di donne buone. Proprio per questo, l’attrice pare che abbia confessato di voler, in un futuro, poter interpretare i panni di una cattiva “una donna che deve fare i conti con la sua parte oscura”.