Giulia De Lellis diretta sulle motivazioni che non la vedono più insieme a Carlo

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia De Lellis è fidanzata ormai da tanti anni con Carlo Gussalli Beretta. In molti pare che non credessero a questa coppia, eppure i due sembra che abbiano colto tutti di grande sorpresa e si sono mostrati molto innamorati l’uno dell’altro in questi anni. Da un pò di tempo a questa parte, però, qualcuno pare avesse parlato di una possibile crisi tra i due. Ma come stanno davvero le cose?

Giulia De Lellis ed il fidanzato Carlo Gussalli Beretta sono in crisi?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, archiviata definitamente la storia d’amore con Andrea Damante sembra aver trovato l’amore grazie al suo attuale fidanzato, ovvero Carlo Gussalli Beretta. I due, all’inizio della loro storia d’amore pare siano stati parecchio al centro del gossip. Nonostante in tanti non credessero a questa storia, i due nel corso degli anni hanno dimostrato di essere invece molto innamorati. In questi giorni però, in tanti sembra che abbiano parlato di una possibile crisi tra i due. Ma come stanno le cose?

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rompe il silenzio e dice la sua sulla relazione con il giovane rampollo

E’ stata la stessa De Lellis in questi giorni, di ritorno da un viaggio in Turchia a rispondere e dire la sua su questa ipotetica crisi con il fidanzato. L‘ex corteggiatrice ha così fatto chiarezza sulla sua relazione con il noto rampollo. I due starebbero ancora insieme e non ci sarebbe alcuna crisi all’orizzonte. Giulia ha risposto attraverso delle Instagram stories pubblicate nel pomeriggio di lunedì 6 giugno 2022. “Avevo fatto 383849 storie in cui vi raccontavo di essere fidanzata. Per me scontato, per alcuni anche, ma per tanti altri a quanto pare no..”. Queste le parole della De Lellis che si è detta anche molto stanca di sentire sempre queste voci riguardo la presunta crisi con Carlo.

Giulia pubblica delle Instagram Stories e fa chiarezza

L’influencer così, con le sue parole, ha smentito tutte le voci ed ha confermato di essere ancora fidanzata. Giulia avrebbe ancora una volta sottolineato come il suo fidanzato, Lo, così come lo chiama, è parecchio riservato e ci tiene a tenere le cose per se. Poi l’influencer ha aggiunto di essersi tanto divertita in viaggio con il suo fidanzato e di essere stata davvero tanto bene.