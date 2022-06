Massimo Giletti nella bufera: “Verrà …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti ha condotto una puntata davvero molto particolare di Non è l’Arena, la scorsa domenica 5 giugno 2022. Ebbene si, ad un certo punto della puntata, infatti, Massimo sarebbe praticamente svenuto e fortunatamente in studio pare ci fosse Myrta Merlino che ha preso le redini in mano della trasmissione, portandola avanti. Da quel momento il conduttore sembra sia finito al centro di una vera e propria bufera. Ma per quale motivo?

Massimo Giletti, puntata particolare di Non è L’Arena quella del 5 giugno

Massimo Giletti la scorsa domenica 5 giugno 2022 sembra che abbia avuto un malore in diretta, tanto che è stato costretto ad assentarsi per un pò. Fortunatamente in studio, tra gli ospiti pare ci fosse Myrta Merlino che dopo essersi spaventata per il malore del conduttore, sembra che abbia portato avanti la trasmissione nel migliore dei modi. Ad ogni modo, il malore di Giletti non è stato l’unico inconveniente della puntata. Il conduttore infatti avrebbe avuto uno scontro piuttosto acceso con Alessandro Sallusti. Quest’ultimo avrebbe così accusato il conduttore “di asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere”, ovviamente riferendosi a quella russa.

I conduttori di La 7 in rivolta contro Massimo, ma per quale motivo?

Insomma, quella di Sallusti pare che sia stato un attacco davvero molto duro. Poi, pare che Sallusti abbia duramente attaccato Giletti ancora una volta, fino ad abbandonare la trasmissione. Di quanto accaduto in puntata se ne continua a parlare anche a distanza di giorni e soltanto nelle scorse ore pare che sia anche arrivata un’indiscrezione da parte di Dagospia. Sembrerebbe che molti conduttori di La7 abbiano avanzato una vera e propria rivolta nei confronti di Giletti per quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata.

L’indiscrezione di Dagospia

A non essere andato giù a diversi conduttori è stato anche il rimprovero di Sallusti nei confronti di Massimo. “Si vocifera che Giletti verrà fatto a filetti da Urbano Cairo”. Questa l’indiscrezione circolata in queste ore, ma potrebbero ben presto arrivarne delle altre. Intanto, Massimo Giletti non sembra aver fatto sapere nulla al riguardo, ed in molti si chiedono quali siano le sue condizioni di salute, visto che domenica è praticamente svenuto in diretta.