Lulù Selassiè, organizza la festa di compleanno ma gli ex gieffini non accolgono l’invito …

Lucrezia Lulu Selassiè, o semplicemente Lulù come siamo abituati a chiamarla e conoscerla, sembra faccia a breve il compleanno e pare che avesse organizzato anche una bellissima festa. Purtroppo l’ex gieffina sarebbe stata costretta a rinviare il compleanno, dopo che diversi ospiti hanno fatto sapere di non poter andare alla sua festa. A raccontare l’accaduto è stata proprio l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, che ha fatto una rivelazione piuttosto importante al The Pipol tv. Facciamo un pò di chiarezza.



Lulù Selassiè compie gli anni e organizza una bellissima festa di compleanno

Lulù Selassiè, la Principessa ex gieffina compirà gli anni in questi giorni e sembra che avesse anche organizzato una bellissima festa di compleanno. Purtroppo sarebbe stata costretta a rimandare. Il motivo? Pare che in molti, invitati a questo party per i 24 anni di Lulù abbiano fato forfait. A questo punto, l‘ex fidanzata di Manuel Bortuzzo sarebbe stata obbligata a cambiare i suoi programmi. In realtà l’ex gieffina compie gli anni il prossimo 9 giugno e per l’occasione pare avesse organizzato una festa in uno degli hotel più belli di Napoli, ovvero il Gold Tower Hotel.



L’ex gieffina costretta a cambiare i piani, molti invitati fanno forfait



Ad un certo punto, poi, avrebbe spostato questa festa al 22 giugno. Non sarebbero stati resi noti i nomi degli invitati che però hanno declinato l’invito e che hanno dato buca alla gieffina. Ci si chiede se nella lista degli invitati ci fosse anche Manuel Bortuzzo, ma sembra proprio di no, visto che i due si sono lasciati ormai da diverse settimane e non proprio nel migliore dei modi.



Manuel Bortuzzo era stato inviato alla festa di compleanno rinviata al prossimo 22 giugno?



Ricordiamo che è stato proprio Manuel a lasciare Lulù e pare senza alcun preavviso, consegnando all’Ansa un comunicato ufficiale. Un modo davvero molto particolare quello scelto da Manuel per lasciare la sua fidanzata, per la quale pare avesse giurato amore durante i mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. I due però sembra che in diverse occasioni abbiano fatto sapere di non aver rancore l’uno nei confronti dell’altro. Intanto, Lulù è intenta ad organizzare questa bellissima festa di compleanno che sarà il prossimo 22 giugno, molto probabilmente nella stessa location.