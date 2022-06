Lucio Presta sui social spara veleno su Heather Parisi: “Non hai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante sia passato qualche anno da quando Niccolò Presta, figlio del noto imprenditore Lucio Presta, ha deciso di portare in tribunale Heather Parisi ecco che se ne continua ancora a parlare. E nello specifico nelle scorse ore a scagliarsi contro la nota ballerina è stato proprio il marito di Paola Perego. Ma, per quale motivo?

La scelta di Niccolò Presta di portare Heather Parisi in tribunale

La vicenda che vede protagonista la ballerina Heather Parisi e la famiglia di Lucio Presta va avanti ormai da qualche anno, e di preciso dal 2017. Tutto ha avuto inizio dopo che la Rai ha deciso di non trasmettere il film ‘Blind Maze’ . Decisione che ha fatto tanto arrabbiare la ballerina che ha scelto di lasciare l’agenzia Arcobaleno Tre di Presta e ha poi scelto di condividere una serie di post per commentare la sua esperienza. A non aver accettato le critiche e ad essersi arrabbiato in modo particolare per quanto successo è stato proprio Niccolò Presta ovvero il figlio di Lucio Presta il quale dopo una serie di dichiarazioni rilasciate dalla Parisi proprio sulla famiglia Presta ha deciso di non rimanere in silenzio e ha agito portando la ballerina in tribunale. L’accusa mossa nei confronti della Parisi era di diffamazione, e la causa è andata avanti per tanti anni.

Il post social di Lucio Presta contro Heather Parisi

Nelle scorse ore ad intervenire ancora una volta sulla questione è stato Lucio Presta il quale tramite un tweet ha rivolto delle dure accuse alla ballerina. “Heather Parisi ricordo che il tribunale 1 grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze pagando. Ti nascondi ad HongK?”. Queste nello specifico le parole espresse dal marito di Paola Perego che ha quindi accusato la ballerina, sua ex assistita, di non aver pagato i danni e nemmeno le spese legate alla causa per diffamazione sopracitata.

La reazione della ballerina

Ma, come ha reagito la Parisi a tale tweet? In realtà al momento non sembrerebbe aver ancora deciso di rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti dal noto imprenditore. Ma potrebbe decidere di farlo nel corso delle prossime ore.