Isola, Vladimir Luxuria durissima contro Lory Del Santo: “Sei una …”

Da ormai alcuni mesi va in onda su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e tra i naufraghi maggiormente finiti al centro di scontri e polemiche vi troviamo proprio la nota attrice italiana Lory Del Santo. La maggior parte dei naufraghi si sono scagliati contro la celebre attrice, e proprio nel corso dell’ultima puntata anche l’opinionista Vladimir Luxuria si è espressa contro di lei. Ma, per quale motivo? Quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Vladimir Luxuria contro Lory Del Santo

L’Isola dei Famosi è sicuramente uno dei reality show che più di tutti riesce a mettere a dura prova coloro i quali scelgono di partecipare. Ed infatti più passano le settimane e più i nervi diventano sempre più tesi in quanto a causa della scarsa presenza di cibo la sopravvivenza si fa sempre più difficile. E’ quindi facile che tra i naufraghi nascano polemiche, tensioni e discussioni ma ecco che nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì a scagliarsi contro la naufraga è stata anche l’opinionista Vladimir Luxuria. Nello specifico ad attaccare per prima è stata proprio la nota opinionista che rivolgendosi alla Del Santo ha affermato “Nella vita ho conosciuto tante persone, e anche una con una doppia faccia, tu dici che non ci sono prove, noi i daytime li vediamo, vai da uno, dall’altro e cerchi di mettere zizzania, sei un’attrice”.

Il duro commento di Edoardo Tavassi

Anche Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e grande protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha espresso il suo commento su Lory Del Santo e su altri naufraghi. Nello specifico ha definito la nota attrice una “donna bugiarda“. E ha poi continuato affermando “Il suo ruolo è di andare a parlare male di ogni persona, prima si cerca di comprare Luca, lui non ci casca, poi ci prova con Gennaro. Senza telecamere mi abbraccia, poi lo nega davanti a tutti, è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto”. Ma non solo, Edoardo ha poi proseguito esprimendo delle belle parole nei confronti del giovane fidanzato di Lory ovvero Marco Cucolo a proposito del quale ha affermato “L’unico che salvo è Marco che con gli occhi vorrebbe stare dalla parte nostra, ma purtroppo sa che deve difendere la sua fidanzata”.

La risposta di Lory Del Santo ai duri attacchi ricevuti

Ad un certo punto però Lory Del Santo ha deciso di rispondere alle dure accuse ricevute. E l’ha fatto affermando “Loro sono in sette, sono tutti uniti, se lo sono inventato, non ci sono video, audio, continuano a girarsela. È l’unico punto dove mi vogliono ferire, la verità prima o dopo uscirà e io ne sono convinta, parlare non serve a niente, servono i fatti”. Il fidanzato Marco ha invece provato ad intervenire affermando di essere dalla parte della verità e rivelando che se è vero che spesso Lory Del Santo viene presa di mira dagli altri naufraghi è pure vero che alcune volte commette degli errori. “Sbaglia nel comportarsi nei loro confronti, ad esempio nelle scelte che magari fa”, queste le parole espresse da Cucolo e alle quali la showgirl ha risposto “Ma che stai a dire, lui non vuole che io gli rispondo, mi ha detto nasconditi quando parlano di te, ha detto non replicare. Lui non c’era, non può sapere cosa è successo”.