La dolce vita, il nuovo brano di Fedez, il titolo non piace a Chiara Ferragni perchè …

Da pochi giorni è stata pubblicata quella che per molti si candida a diventare la nuova hit dell’estate 2022. Stiamo nello specifico parlando del brano intitolato ‘La dolce vita’ cantato da Fedez, Mara Sattei e Tananai. E proprio i diretti interessati si sono espressi nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio DEEJAY. Ma, quali sono state esattamente le loro parole?

L’intervista di Fedez, Tananai e Mara Sattei a Radio DEEJAY

La dolce vita è uno dei brani più amati e ascoltati degli ultimi giorni. Un brano che ha unito tre artisti diversi tra loro ma comunque molto amati e seguiti. I tre cantanti proprio di recente si sono lasciati intervistare da Nicola Savino e Linus a Radio DEEJAY e nello specifico Fedez ha raccontato “Io e Tana abbiamo più o meno lo stesso team. Di solito si va in studio e si dice: “Cosa facciamo adesso?”. Su questo brano abbiamo detto: “Cosa facciamo quest’estate?”. Abbiamo pensato a quale mood dare”. Fedez ha poi fatto un paragone con il brano dello scorso anno che ha ottenuto un grandissimo successo ovvero ‘Mille’, il brano cantato con Orietta Berti e Achille Lauro. “La dolce vita è un twist” ha precisato Fedez che ha poi continuato “Quest’anno ci siamo detti: “Cosa facciamo, cambiamo, facciamo altra roba o teniamo lo stesso sound cambiando gli addendi?”. Qui abbiamo tanta gioventù, a parte me…”.

La scelta del titolo del brano

La scelta del titolo ‘La dolce vita’ è in realtà molto particolare. Molti di coloro che hanno ascoltato il brano avranno sicuramente notato che nel testo non è presente questa frase. Ma allora, a cosa è legata tale scelta? A rivelarlo è stato, nel corso della stessa intervista, sempre Fedez il quale ha affermato “Eravamo in studio e dicevamo “Come lo chiamiamo?”. Perché la dolce vita non è nella canzone. Abbiamo pensato di chiamarlo “La vita senza amore”, ma era di una tristezza… Chiamo mia moglie e mi dice “Odio tremendamente le canzoni che non hanno la parte di testo nel titolo”. Fedez ha poi aggiunto “Allora Tananai si alza e dice “Ce l’ho, chiamiamola pezzetto”. Poi abbiamo pensato che a quel punto qualunque cosa fosse meglio di “Pezzetto”, quindi andava bene “La dolce vita”…”. Una scelta un po’ particolare che non sembrerebbe essere piaciuta a Chiara Ferragni, moglie di Fedez, che stando a quanto rivelato dal rapper non ama particolarmente le canzoni in cui nel titolo non è presente qualche pezzo o parola legata al brano.

Tananai e Mara Sattei protagonisti de La Dolce Vita insieme a Fedez

Tutti ormai conoscono Tananai, celebre artista italiano diventato particolarmente noto al pubblico in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano ‘Sesso occasionale’. Il giovane si è classificato all’ultimo posto ma è comunque riuscito ad ottenere un grandissimo successo. Mara Sattei è invece la sorella dal famoso trapper e producer The Supreme . E a proposito della sua partecipazione ne ‘La Dolce Vita’ ha rivelato “Per la prima volta ho cantato un ritornello non scritto da me. Tutta la mia discografia è scritta da me. Per me è stato un bell’esperimento e un bel momento”.