Maria Teresa Ruta, frecciata velenosa contro Antonella Clerici: “Lei le ha …”

Una lunga intervista a NuovoTV è stata quella rilasciata dalla celebre conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice italiana Maria Teresa Ruta. Quest’ultima molto presto tornerà in televisione con un nuovo programma intitolato ‘Chef per passione’ e proprio in occasione dell’intervista sopracitata ha lanciato una particolare frecciatina ad una famosa collega ovvero Antonella Clerici. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La frecciatina di Maria Teresa Ruta ad Antonella Clerici

Maria Teresa Ruta a partire dal prossimo 13 giugno su varie reti regionali presenterà il suo nuovo programma televisivo intitolato “Chef per passione”. Un programma il cui argomento principale sarà proprio la cucina e a proposito del quale si è recentemente espressa nel corso di un’intervista concessa a NuovoTv. Nello specifico nel corso di tale intervista la Ruta ha colto l’occasione per lanciare anche quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta ad una famosa collega che si occupa, anche lei da molti anni, di programmi di cucina. Stiamo parlando di Antonella Clerici. “Sono arrivata prima di lei“, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla Ruta che ha voluto chiarire di essere stata proprio lei a scoprire nel suo programma intitolato Vivere Bene, la nota cuoca Anna Moroni. “La mia trasmissione è stata il banco di prova sia per lei che per la nutrizionista Evelina Flachi” ha rivelato la Ruta che ha poi aggiunto “Poi, giustamente, se le è portate via Antonella per il suo programma”.

La rivelazione della conduttrice su Vissani

Maria Teresa Ruta ha poi proseguito la sua lunga intervista concessa a NuovoTv facendo una particolare rivelazione su un altro chef molto conosciuto ovvero Gianfranco Vissani. Nello specifico dopo aver quindi precisato “Sono stata io a scoprire Anna Moroni” la mamma di Guenda Goria ha poi continuato rivelando di aver permesso lei per la prima volta allo chef Gianfranco Vissani di cucinare in diretta TV , ed esattamente a Uno Mattina. Nello specifico a proposito del noto chef la conduttrice ha affermato “All’epoca non esistevano le piastre ad induzione, perciò usavamo dei fornelli a gas fuori dallo studio“.

Maria Teresa Ruta presto in Tv con ‘Chef per passione’

Manca ormai sempre meno al prossimo 13 giugno, giorno in cui Maria Teresa Ruta approderà in televisione con il nuovo programma intitolato Chef per passione. Programma questo all’interno del quale potrebbe ad un certo punto fare ingresso anche la figlia Guenda Goria. La Ruta ha continuato rivelando che a casa a dedicarsi maggiormente alla cucina è proprio il marito Roberto che lei appunto ha definito lo “chef” mentre invece parlando di se stessa si è definita una “semplice cuoca”. “A lui piace preparare piatti elaborati, ma io sono in grado di cucinare per dieci persone anche se il frigo sembra vuoto!” queste le parole espresse da Maria Teresa Ruta che ha poi concluso l’intervista rivelando di avere il desiderio di diventare presto nonna. “Forse Gian Amedeo mi darà un nipotino prima di Guenda, battendola sul tempo, lui mi stupisce sempre” , queste le sue parole.