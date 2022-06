Pierpaolo Pretelli, dopo l’ultima puntata di Domenica In scrive un post per la Venier che reagisce …

0 SHARES Condividi Tweet

Pierpaolo Pretelli e Mara Venier per diverse settimane si sono trovati al centro del gossip a causa di un botta e risposta social che ha fatto tanto discutere. Adesso a distanza di alcune settimane da quel momento tutto sembra essere superato, ed infatti proprio nelle scorse ore l’ex gieffino ha scritto sui social delle bellissime parole per la conduttrice. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Lo scontro social tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier

Pierpaolo Pretelli si è fatto conoscere dai telespettatori soprattutto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una bellissima esperienza per l’ex velino di Striscia La Notizia che all’interno della casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore fidanzandosi con l’influencer Giulia Salemi. In seguito alla partecipazione al GF Vip Pierpaolo ha preso parte a diversi programmi televisivi, e proprio nel corso dello scorso inverno ha preso parte come ospite fisso alla celebre trasmissione Rai della domenica ovvero Domenica In. Ad un certo punto però la Venier ha cambiato il suo cast e Pretelli non è stato confermato. Questo ha provocato uno scambio di battute al veleno tra l’ex gieffino e la conduttrice. Il primo infatti ospite di Verissimo ha rivelato di “aver fatto un’azione di botulino” per poter ringiovanire proprio la Rai. Parole alle quali la conduttrice aveva risposto con un “Porello“.

Il post social di Pierpaolo Pretelli per Mara Venier: “Meriti tutto l’affetto che il pubblico ti dimostra”

Nelle scorse ore però, in seguito alla messa in onda dell’ultima puntata di Domenica In, il fidanzato di Giulia Salemi ha condiviso un post sui social scrivendo delle bellissime parole per la celebre presentatrice. “Mi hai fatto commuovere, sei una donna dal cuore grande. Meriti tutto l’affetto che il pubblico ti dimostra. E io ti ringrazierò per tutto quello che hai fatto per me. Unica”, queste nello specifico le parole scritte da Pierpaolo tramite delle Instagram Stories.

La reazione della celebre presentatrice

Ma, come ha reagito la Venier alle parole espresse da Pierpaolo? La nota presentatrice ha ricondiviso i post pubblicati da Pierpaolo dimostrando quindi di non provare rancore per quanto accaduto nel corso dei mesi scorsi. Insomma, tra Pretelli e la Venier sembrerebbe essere tornato il sereno. Quello che adesso tanti telespettatori si stanno domandando è se la presentatrice deciderà di accoglierlo ancora una volta nella sua trasmissione, nel corso della prossima stagione televisiva, oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po’.